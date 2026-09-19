América vs Guadalajara en vivo: ¿A qué hora y dónde ver el Clásico Nacional hoy 19 de septiembre?

Este sábado 19 de septiembre la Liga MX intentará borrar los malos recuerdos de los terremotos que azotaron al centro de México en 2017 y 1985, y qué mejor forma de hacerlo que con el América vs Chivas. El Clásico Nacional regresa al Estadio Azteca, pues el torneo pasado no se pudo jugar aquí debido a las remodelaciones para el Muindial. Pero esta noche todo quedará en la cancha y por si fuera poco, uno de los archienemigos del fútbol mexicano podría dormir como superlíder del Apertura 2026.

¿A qué hora empieza el Superclásico del fútbol mexicano?

En punto de las 21:15 (22:15 horas en Quintana Roo) el país se paralizará cuando el árbitro Víctor Cáceres Hérnandez de el silbatazo inicial en el estadio, hoy tres veces mundialista, y que se hace llamar Banorte por el patrocinador.

Si bien no hay un amplio favorito para ganar el partido de la Jornada 9, son las Chivas de Guadalajara que vienen con los ánimos al cien y con la intención de llegar a ocho partidos sin perder, por si fuera poco en los dos últimos juegos golearon 3-0, a San Luis y Pumas, respectivamente.

América por su parte viene de perder al Clásico Joven ante Cruz Azul en un final de alarido, donde ya no les alcanzó para empatar o remontar. Pero con la gran ventaja de recibir al Rebaño en casa. No han perdido ni un partido como locales. Ante La Máquina cayeron en calidad de visitante.

América vs Guadalajara, el Clásico Nacional. / Foto: Club América

América vs Chivas ¿Dónde ver el en vivo el Clásico de Clásicos de la Liga MX? TV y online

Para ver el Clásico Nacional número 265 en la historia del fútbol mexicano hay varias alternativas. Si vives en la Península de Yucatán, en el Norte de México o en la CDMX y el centro del país, la mejor opción será sintonizar el Canal 5 de la televisión abierta; ahora que si no puedes verlo así y ocupas una señal de streaming, también la hay, ya que el América vs Chivas de este 19 de septiembre de 2026 será transmitido en directo online por VIX Premium, y Layvtime (YouTube) GRATIS.

Si después de todas estas alternativas no puedes verlo, en Por Esto! te llevaremos el resultado completamente en vivo y en directo y quién se quedsa con este Superclásico de la Liga MX.