Sismos de 1985 y 2017 pasan desapercibidos en Hopelchén; alerta sorprende a vecinos

En la ciudad de Hopelchén, pasaron prácticamente desapercibidos los trágicos acontecimientos de los sismos ocurridos en 1985 y 2017, y ni la autoridad municipal los recordó con un acto oficial en memoria de las víctimas de esos devastadores terremotos, pues solo fue izado a media asta el pabellón nacional sin protocolo.

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Alrededor de las 7 de la mañana, personal de la Dirección de Educación, Arte, Deporte, Cultura y Turismo de la Comuna izó la Bandera Nacional en el astabandera ubicado en la explanada “Serapio Baqueiro Prevé”, sin ningún protocolo o acto cívico alusivo para recordar a las personas que murieron en esos demoledores sismos.

Tal vez la autoridad municipal no realizó un evento alusivo debido a que la fecha 19 de septiembre cayó en día inhábil y en fin de semana.

Por otro lado, en un sondeo realizado en el centro de la ciudad de Hopelchén, muchos cheneros reunidos en el parque “Dr. Héctor Pérez Martínez” tenían olvidado que fue un jueves 19 de septiembre cuando un terremoto de magnitud 8.1 sacudió al entonces Distrito Federal, provocando que cientos de edificios se derrumbaran y causando la muerte de miles de personas.

De igual manera, los pobladores olvidaron que el 19 de septiembre de 2017 un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió el centro de México a las 13:14 horas, dejando también a miles de personas fallecidas.

José Luis Sánchez Vera y Miguel Cauich Aké dijeron no recordar lo ocurrido en esos años, y al explicárselos el reportero, hicieron memoria de esos trágicos acontecimientos que azotaron al país.

Por otro lado, a muchas personas les agarró por sorpresa la alerta presidencial del simulacro que sonó a las 12:00 horas de este sábado, en la que el Gobierno de México realizó una prueba del sistema de alertamiento de emergencia en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026.

JGH