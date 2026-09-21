Alan Cervantes causa baja de la Selección Mexicana; Isaías Violante toma su lugar

Alan Cervantes queda fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana que encabeza Rafa Márquez, luego de presentar molestias musculares que le impiden incorporarse al equipo nacional.

El mediocampista del Club América tenía previsto reportarse este lunes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), pero finalmente no podrá participar en esta concentración.

Las molestias aparecieron después de su participación en el Clásico Nacional frente a Guadalajara, encuentro disputado el sábado pasado y en el que el futbolista americanista salió de cambio.

Ante la baja de Cervantes, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana decidió recurrir a otro jugador del América. Isaías Violante ocupará su lugar en la convocatoria y deberá incorporarse de inmediato al trabajo del representativo nacional.

El atacante azulcrema también forma parte de la convocatoria, aunque originalmente estaba contemplado para sumarse al grupo hasta que la Selección Mexicana llegara a Nueva Jersey.

Con el cambio en la convocatoria, Violante reportará este lunes en el CAR para ponerse a disposición de Rafa Márquez y comenzar los trabajos con el combinado nacional.

La baja de Cervantes representa otro movimiento en la convocatoria mexicana, mientras el cuerpo técnico ajusta su plantilla de cara a los próximos compromisos internacionales.