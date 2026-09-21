Tabla General Apertura 2026: Toluca sigue en la cima y así quedaron los 18 equipos

La Jornada 9 del Apertura 2026 terminó con movimientos importantes en la clasificación, aunque el Toluca logró conservar el liderato pese a sufrir una derrota frente a Santos. Los Diablos Rojos permanecen en la cima con 19 puntos.

El segundo puesto corresponde a las Chivas, que llegaron a 18 unidades después de igualar 2-2 ante el América en el Clásico Nacional. El empate también permitió que las Águilas conservaran la tercera posición, ahora con 17 puntos.

El Cruz Azul perdió ante Monterrey y descendió al cuarto sitio con 15 unidades. Por su parte, Querétaro ocupa el quinto lugar con 14 puntos, misma cantidad que León, Tijuana, Puebla y Atlas, que completan los primeros nueve puestos de la clasificación.

Juárez consigue su primera victoria, pero sigue en el fondo

Los Bravos de Juárez finalmente consiguieron su primer triunfo del torneo al imponerse 2-0 a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Sin embargo, los tres puntos todavía no les permiten abandonar el último lugar de la tabla.

El resultado también representó un duro golpe para los Tigres, que no sumaron en esta jornada y permanecen en el sitio 16 con siete unidades. El conjunto universitario se encuentra entre los equipos que ocupan la parte baja de la clasificación.

El Santos Laguna también celebró una victoria importante al imponerse como visitante al Toluca. Pese al triunfo en el Nemesio Diez, los Guerreros continúan en el penúltimo lugar con siete puntos.

Así marcha la Tabla General del Apertura 2026

Toluca | 19 puntos Chivas | 18 puntos América | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 14 puntos León | 14 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Atlas | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos Atlético San Luis | 9 puntos Atlante | 8 puntos Necaxa | 8 puntos Tigres | 7 puntos Santos | 7 puntos Juárez | 3 puntos

Con estos resultados, el Toluca continúa al frente del Apertura 2026, mientras que la pelea por los primeros lugares se mantiene cerrada con Chivas, América y Cruz Azul como los equipos que completan el grupo de los cuatro primeros.