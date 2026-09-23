¿Las polémicas declaraciones sobre Nailea Vidrio provocaron el despido de Nicolás Morales del Atlante?

Atlante tomó una decisión inesperada en plena competencia y anunció la salida de Nicolás Morales, quien dejó de ser el director técnico de su equipo femenil con efecto inmediato, apenas unos días después de protagonizar una polémica por sus declaraciones tras un partido.

El anuncio apareció este martes 22 de septiembre en las redes sociales del club, mediante un breve comunicado en el que la institución agradeció al entrenador por el trabajo realizado y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Sin embargo, la organización no ofreció una explicación detallada sobre las razones que llevaron a terminar la relación laboral con Morales. El comunicado únicamente confirmó que el estratega dejó de desempeñarse como director técnico del conjunto azulgrana.

¿Qué dijo Nicolás Morales?

La salida ocurre después del partido correspondiente a la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, encuentro en el que Atlante consiguió una victoria frente a Querétaro.

Después del compromiso, Morales habló sobre la participación de Nailea Vidrio, futbolista que tuvo pocos minutos durante su debut con el conjunto azulgrana. Al explicar su decisión, el entrenador realizó comentarios que rápidamente llamaron la atención.

🚨⚽ ¡DT DE ATLANTE FEMENIL REVIENTA A NAILEA VIDRIO!



Nailea Vidrio volvió a las polemicas dentro de la cancha tras no atender indicaciones de su DT.



😳 Nicolás Morales no se guardó nada y aseguró que algunas decisiones de la mediocampista “lo volvieron loco en la banca”. pic.twitter.com/fCurnc6Y3g — Enfoque Monterrey (@EnfoqueMty) September 23, 2026

Morales señaló que el estilo de juego de la futbolista no favorecía lo que buscaba implementar en el equipo y explicó que su presencia en la cancha le generaba dificultades desde la zona técnica.

Durante sus declaraciones, el estratega incluso utilizó la expresión “me volvió loco” para referirse a la situación que vivió durante el encuentro.

¿Nailea Vidrio provocó la salida del entrenador?

La coincidencia entre ambos acontecimientos generó comentarios entre los aficionados de Atlante, quienes comenzaron a relacionar las declaraciones del técnico con su posterior salida.

No obstante, el club no confirmó que los comentarios sobre Nailea Vidrio fueran la causa de la decisión. La institución tampoco detalló si existió algún otro motivo deportivo o interno para terminar el vínculo con Morales.

La especulación surgió principalmente por el mensaje que acompañó el anuncio, en el que Atlante destacó su compromiso con la identidad institucional y afirmó que esta se encuentra sustentada en valores, principios y respeto.

Por ahora, el conjunto azulgrana tendrá que definir quién asumirá el puesto de director técnico para continuar con el torneo, mientras permanece sin aclararse oficialmente el motivo que llevó a la directiva a realizar el cambio en plena competencia.