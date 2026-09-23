Rescatan a 127 tortugas neonatas en playas de Chelem, Progreso

Las labores de vigilancia y protección de tortugas marinas continúan de manera permanente en Progreso y sus comisarías, donde elementos de la Policía Municipal participan activamente en la localización y resguardo de ejemplares durante la actual temporada de anidamiento.

Como parte de estas acciones, durante la madrugada fueron localizadas 127 tortugas neonatas en playas de Chelem, las cuales fueron resguardadas por los agentes debido a las condiciones en las que se encontraron. Posteriormente, se les trasladó a un punto de playa previamente establecido para su liberación de manera segura.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación, con corte al 9 de septiembre, se contabilizaban 2 mil 164 tortugas neonatas rescatadas durante la presente temporada, resultado de los recorridos de vigilancia y de la atención a los reportes.

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Las autoridades policiacas señalaron que sus elementos mantienen vigilancia las 24 horas, los siete días de la semana, atendiendo distintos tipos de reportes.

En el caso específico de las tortugas marinas, explicó que cerca del 90 por ciento de los avisos se reciben durante el período comprendido entre la noche y las primeras horas de la mañana.

Destacaron también la participación de la ciudadanía, al considerar que los reportes oportunos al 911 permiten a los agentes acudir con mayor rapidez a los sitios donde son localizados los quelonios y contribuir a su protección.

Una vez ubicadas las crías, las labores no terminan con su rescate, pues es necesario identificar el sitio de origen del nido y aplicar los protocolos para determinar el momento y lugar adecuados para su liberación al mar.

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En estas actividades han participado distintos grupos, entre ellos extranjeros con residencias cerca de la costa. Incluso, se ha buscado concientizar sobre la importancia de no colocar reflectores hacia las playas, pues desorientan a las tortugas durante el desove y a los neonatos al momento de dirigirse al mar, lo que pone en riesgo su llegada al agua o dirigirse tierra adentro, donde podrían morir.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para reportar cualquier avistamiento de tortugas, crías o posibles nidos, evitando manipular a los ejemplares y permitiendo que personal capacitado se encargue de su resguardo y posterior liberación.