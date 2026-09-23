Trata de mujeres mantiene en alerta a Quintana Roo; suman 159 casos en 2026

En un operativo, autoridades cumplimentaron una orden de cateo en un bar ubicado en la calle Chaca, en la Supermanzana 23, a unos metros de la terminal de autobuses ADO, donde fueron localizadas seis mujeres, probables víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

En los primeros ocho meses del 2026, Quintana Roo concentra prácticamente la mitad de los casos de trata de personas en mujeres, con 159 de un total de 335, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por grupo de edad, 72 corresponden a mujeres de 30 a 60 años; una mayor de 60; 51 de 19 a 29; 22 de 13 a 17 y 13 sin especificar.

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En cuanto a la explotación sexual, no se reportan casos en la entidad, pero existe la percepción de que la mayoría, si no es que todas, también son víctimas de este delito. Además, hay 182 carpetas de investigación por corrupción de menores y 43 por pornografía infantil, delitos que muestran otra dimensión de la vulnerabilidad de niños y adolescentes.

Para el especialista en derecho consultado, Juan Manuel G. Cruz, estos indicadores obligan a fortalecer los mecanismos de prevención, detección y protección de menores, particularmente en destinos turísticos donde existe una elevada movilidad de personas.

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Advirtió que la ausencia de querellas por una modalidad específica de explotación no significa necesariamente que el fenómeno no exista, debido a las dificultades para detectar y denunciar estos delitos.

El problema adquiere relevancia en la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, establecido cada 23 de septiembre.

En Cancún, la problemática volvió a quedar expuesta con el cateo y aseguramiento del restaurante “La Pasadita”, en la Supermanzana 23, a unos metros de la terminal de autobuses ADO. La diligencia fue realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de fuerzas federales, como parte de una investigación relacionada con posible trata de menores.

Hay 182 expedientes por corrupción de menores y 43 de pornografía infantil / POR ESTO!

Cinco días después, la FGE informó que seis mujeres, cinco mexicanas y una guatemalteca, fueron rescatadas como probables víctimas de este ilícito durante el operativo en el establecimiento.

Según las primeras investigaciones, las mujeres eran enganchadas aprovechando su situación de vulnerabilidad, al ser madres solteras y tener bajo nivel educativo. Fichaban por copas de entre 50 y 150 pesos y ofrecían servicios sexuales de 500 a mil 500, de los cuales entregaban la mitad al encargado del establecimiento.

Durante la intervención fueron asegurados posibles narcóticos, preservativos, un teléfono celular, cuadernos, un reloj inteligente y prendas de vestir. El inmueble quedó bajo resguardo y las afectadas fueron trasladadas a la Fiscalía para rendir declaración.

Locatarios de la zona, quienes pidieron el anonimato, señalaron que el cierre de establecimientos relacionados con este tipo de actividades no siempre representa una solución definitiva y afirmaron que los negocios vuelven a operar después de permanecer clausurados durante periodos cortos.

Por lo pronto, el inmueble intervenido el jueves permanecía cerrado hasta el martes pasado.

La FGE ha alertado sobre ofertas de empleo demasiado atractivas como una de las formas de enganche utilizadas por las redes de trata.

En paralelo, Quintana Roo mantiene acciones preventivas. El Gobierno estatal anunció, junto con la UNICEF, la estrategia “Cero Tolerancia: Tarjeta Roja”, destinada a prevenir, detectar y denunciar la explotación sexual infantil, especialmente en el contexto turístico.

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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también ha desarrollado trabajos específicos para identificar riesgos de trata dentro del sector turístico mexicano y fortalecer la detección desde puntos de entrada y servicios relacionados con los viajes.

Entre los indicadores que recomienda vigilar figuran grupos que viajan reiteradamente con menores, personas bajo control de terceros y pasajeros que muestran señales de miedo o instrucciones externas.

Mientras las autoridades promueven campañas de prevención, las cifras del SESNSP colocan a Quintana Roo ante una problemática que rebasa la imagen turística del estado y mantiene particularmente expuestas a mujeres, adolescentes y menores.