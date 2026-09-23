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Choque entre Sonic y RAM 700 deja un lesionado en Champotón

Un Chevrolet Sonic y una RAM 700 protagonizaron un choque la mañana de este miércoles en la colonia Ulises Sansores de Champotón, con saldo de una persona con lesiones menores y daños materiales de consideración.

Por Jorge May

23 de sept de 2026

1 min

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Choque entre Sonic y RAM 700 deja un lesionado en Champotón
Choque entre Sonic y RAM 700 deja un lesionado en Champotón

La mañana de este miércoles se registró un choque entre un vehículo Chevrolet Sonic y una camioneta RAM 700, ambas con placas del Estado de Campeche, por la colonia “Ulises Sansores” en Champotón.

El hecho de tránsito ocurrió alrededor de las 8:00 horas, en el cruce de la calle 26 con 39, de la colonia mencionada, donde las unidades colisionaron, resultando con daños materiales de consideración.

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Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal (PM) así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a una persona que resultó con lesiones menores.

Trascendió que el guiador de la Ram 700, se habría “volado” su alto al asomar en sentido contrario en la esquina de la calle 39, impactando al Sonic, que circulaba en preferencia sobre la 26.

Por su parte, los elementos policiales tomaron conocimiento de los hechos, realizando las diligencias correspondientes.

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