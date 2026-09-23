Tottenham: su estadio ha tenido más conciertos de Beyoncé que victorias de los Spurs

El Tottenham atraviesa una de sus etapas más complicadas de los últimos años y una estadística relacionada con su estadio expone la magnitud del problema: el recinto ha recibido más conciertos de Beyoncé que victorias de los Spurs como locales en la Premier League durante los últimos dos años.

De acuerdo con el dato difundido por Times Sport, la cantante estadounidense se ha presentado en seis ocasiones en el Tottenham Hotspur Stadium desde noviembre de 2024. En ese mismo periodo, el conjunto londinense solamente consiguió cinco triunfos en casa dentro de la liga inglesa.

La comparación se convirtió en una curiosidad que refleja el complicado momento deportivo del equipo londinense. Mientras el inmueble ha sido escenario de espectáculos internacionales, los aficionados han vivido una larga serie de resultados adversos.

La crisis llegó a uno de sus momentos más visibles durante el partido contra Aston Villa, cuando una parte de la afición abandonó el estadio mientras los Spurs perdían 3-0. El encuentro terminó con una derrota por 3-2, pese a la reacción del conjunto local.

Los últimos dos años tampoco han sido favorables para el Tottenham. En ambas temporadas, el equipo terminó en el puesto 17 de la Premier League, muy cerca de la zona de descenso, después de una campaña marcada por resultados que estuvieron lejos de las expectativas del club.

Ante ese panorama, la directiva decidió realizar una importante inversión para reforzar la plantilla. El Tottenham destinó alrededor de 370 millones de euros a fichajes con la intención de mejorar su rendimiento y evitar que se repitieran los problemas de las campañas anteriores.

Sin embargo, el desembolso no se ha traducido hasta ahora en una recuperación deportiva. El equipo continúa con dificultades en la Premier League y actualmente aparece en la última posición de la clasificación, en un inicio de temporada que mantiene encendidas las alarmas alrededor del club.

La situación contrasta con la historia reciente de los Spurs, que durante algunos años consiguieron competir en los primeros lugares del futbol inglés y alcanzar instancias importantes en Europa.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en 2019, cuando el Tottenham llegó por primera vez a una final de la Champions League. Aquella generación colocó al equipo entre los protagonistas del futbol europeo, una realidad que actualmente parece muy distante ante los problemas que enfrenta el conjunto londinense.

Así, el dato de Beyoncé y Tottenham se convirtió en una curiosa forma de dimensionar la situación del club: desde finales de 2024, el estadio ha recibido seis conciertos de la cantante, mientras los Spurs solamente consiguieron cinco victorias como locales en la Premier League durante ese periodo.