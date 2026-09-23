Se viene una tarde de fuertes lluvias en Yucatán: Procivy alerta por tormentas hoy miércoles 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre, el clima en Yucatán estará marcado por calor intenso, lluvias y actividad eléctrica, con condiciones que podrían cambiar durante el transcurso del día. De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), se esperan precipitaciones desde la mañana y un incremento en su intensidad durante la tarde.

Entre las 10:00 de la mañana y el mediodía, se prevén lluvias ligeras y chubascos dispersos en algunas zonas del estado. Posteriormente, las precipitaciones podrían intensificarse a moderadas, acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica en municipios como Izamal, Chemax, Chichimilá, Valladolid, Motul, Mérida, Kinchil y Umán, así como en localidades cercanas.

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¿A qué hora lloverá más fuerte en Yucatán?

Las condiciones más relevantes se esperan después de las 15:00 horas, principalmente en municipios del oriente, centro y sur de Yucatán, donde podrían registrarse lluvias de intensidad fuerte a puntualmente muy fuerte.

Procivy explicó que estas condiciones estarán relacionadas con la interacción de una vaguada en altura, el ingreso de humedad proveniente del Mar Caribe, el calentamiento diurno y el paso de una Onda Tropical sobre el sur de la Península de Yucatán.

Las lluvias podrían concentrarse en pequeñas áreas dentro de algunos municipios y estarán acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento. El pronóstico señala que estas condiciones podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

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¿Qué temperatura habrá hoy en Yucatán?

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso durante este miércoles. En municipios como Izamal, Valladolid y zonas aledañas, las temperaturas máximas estarán entre 34 y 36 grados Celsius, mientras que en el centro, suroeste y noroeste del estado se esperan valores de 36 a 38 grados.

En la zona costera de Yucatán, las temperaturas máximas se mantendrán entre 32 y 34 grados Celsius.

Viento y oleaje en la costa de Yucatán

El viento tendrá dirección este y sureste durante la mañana, mientras que por la tarde cambiará al noreste, con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora.

En las zonas donde se presenten lluvias y tormentas, las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones ante posibles afectaciones por viento fuerte. Para el litoral yucateco se pronostica un oleaje de aproximadamente un metro de altura.

Ante el pronóstico de tormentas, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche, cuando se concentrarán las condiciones de mayor intensidad.