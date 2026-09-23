Quintana Roo suma 18 nuevos casos de sarampión en una semana

Quintana Roo llegó a 386 pacientes confirmados de sarampión en lo que va del 2026, 18 más que los 368 reportados la semana anterior, de acuerdo con la actualización epidemiológica con corte al 21 de septiembre. La entidad alcanzó una tasa de 18.3 casos por cada 100 mil habitantes, hasta el momento, no registra defunciones asociadas a este padecimiento.

El incremento semanal debe interpretarse con cautela, ya que no necesariamente corresponde a 18 contagios ocurridos durante los últimos siete días. La Secretaría de Salud modificó la estrategia para la clasificación definitiva de los casos pendientes relacionados con el brote de sarampión del 2025-2026, a partir de las recomendaciones de la Comisión Regional de Monitoreo y Re-verificación de la Eliminación del Sarampión, Rubéola y Síndrome de Rubéola Congénita de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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A partir del 4 de septiembre, los casos dictaminados y clasificados mediante este mecanismo se incorporan al acumulado de confirmados, aunque hayan ocurrido semanas atrás. Por ello, el aumento de los registros no debe interpretarse automáticamente como un crecimiento equivalente de las infecciones recientes.

La OPS ha advertido que el sarampión representa un riesgo muy alto para la salud pública en las Américas debido a la persistencia de brotes, las brechas de inmunización y la movilidad poblacional. El organismo insiste en que conservar coberturas de al menos 95 por ciento con dos dosis resulta fundamental para interrumpir la transmisión.

El epidemiólogo Fernando Sánchez advirtió que el brote todavía no había terminado y consideró preocupante la falta de vacunación contra el sarampión entre el personal médico. Asimismo, destacó la necesidad de mantener las medidas de prevención y control.

Paralelamente, la varicela mantiene una tendencia ascendente en Quintana Roo. Durante la última semana se incorporaron 26 nuevos pacientes, con lo que el acumulado llegó a mil 70 contagios. La cifra supera en 204 casos los 866 registrados durante el mismo periodo del 2025, equivalente a un incremento de 23.6 por ciento. Ante este escenario, los Servicios Estatales de Salud mantienen la campaña de vacunación contra el sarampión en los 11 municipios, con aplicación gratuita del biológico.

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Durante la jornada del 21 al 25 de septiembre se llamó a completar los esquemas de protección de los niños, mientras las caravanas médicas móviles recorren Benito Juárez, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

La estrategia busca reducir las brechas de inmunización y evitar que continúe la propagación de una enfermedad que, pese a que sus cifras nacionales muestran una tendencia descendente, todavía registra transmisión activa y requiere vigilancia epidemiológica, así como acciones sostenidas de protección.