Detectan caso de coxsackie en un jardín de niños de Cozumel

Un caso de coxsackie, enfermedad conocida como manos, pies y boca, fue detectado en un jardín de niños de Cozumel, lo que llevó a autoridades de Salud y Educación a intervenir el plantel con labores de limpieza y medidas preventivas para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Las clases no fueron suspendidas y hasta el momento no se ha identificado un brote dentro de la escuela, informó Saturnino Magaña Valle, director de Educación municipal.

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Indicó que el caso fue notificado a las autoridades sanitarias, quienes acudieron al plantel para revisar la situación y establecer las recomendaciones correspondientes. Las indicaciones fueron comunicadas también a supervisores de educación preescolar para mantener la vigilancia en otros jardines y reforzar las acciones preventivas.

Hasta el cierre de esta edición no se había determinado dónde ocurrió la infección. Por esta razón, no existe información que permita establecer si el menor adquirió el virus dentro del plantel o si estuvo expuesto en otro lugar antes de acudir a clases. El caso permanece como un evento individual, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Educación, sin que se haya informado de otros alumnos afectados dentro de la misma escuela.

Karen Rejón, madre de familia, mencionó que la recomendación principal es observar a los menores antes de llevarlos a clases y avisar al plantel cuando presenten síntomas para evitar posibles contagios. “Es responsabilidad no enviar a nuestros hijos si están enfermos”, dijo.

Mario Tuyub, docente, explicó que cuando se presenta un caso es importante reforzar la higiene de manos y la limpieza de superficies. “La comunicación con las familias es importante para detectar cualquier síntoma de manera oportuna”, añadió.

Entre las recomendaciones se encuentra evitar llevar a los menores a la escuela cuando presenten síntomas compatibles con una enfermedad contagiosa y comunicar la situación al plantel para que puedan aplicarse las medidas correspondientes.

La vigilancia se mantiene principalmente en los planteles de preescolar, donde estudian menores de entre tres y cinco años, aunque las acciones preventivas se extienden a las escuelas de educación básica.

El coxsackie puede provocar fiebre, malestar general y lesiones en manos, pies y boca. La transmisión puede ocurrir mediante contacto cercano y superficies contaminadas, por lo que las medidas de higiene forman parte de las recomendaciones para disminuir la propagación.

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Magaña Valle señaló que las acciones implementadas en el jardín de niños tienen como objetivo evitar una posible cadena de contagio y mantener bajo seguimiento la situación del plantel.

Las autoridades mantienen la vigilancia para identificar oportunamente cualquier nuevo caso que pudiera presentarse en la comunidad escolar.