“Robo hormiga” golpea a comercios dentro del Aeropuerto de Cancún; así operan los delincuentes

La inseguridad dentro del aeropuerto no se limita a los problemas que enfrentan pasajeros y trabajadores en accesos y zonas de abordaje. En las últimas semanas, comercios instalados dentro de las terminales 2, 3 y 4 también han sido blanco de una modalidad de “robo hormiga” que, de acuerdo con trabajadoras consultadas, ha dejado pérdidas de miles de pesos en mercancía de alto valor.

En el caso de las tiendas Sunglass, dentro del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC), empleadas estimaron que en aproximadamente un mes se han registrado al menos seis hurtos, principalmente de lentes de marcas de lujo como Cartier, algunos con precios que alcanzan los 20 mil, 30 mil pesos o incluso más.

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Trabajadoras relataron que el caso más reciente ocurrió cuando los responsables, presumiblemente colombianos, habrían ingresado en grupo, mientras unos distraían al personal y otros tomaban mercancía. “En algunos casos llegan preparados con réplicas económicas para sustituir los lentes originales y salir del establecimiento sin levantar sospechas”, relató.

Aseguraron que, tras detectar el faltante, solicitaron apoyo a un elemento de seguridad privada del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), pero este no habría reaccionado de inmediato ni solicitado la intervención de la Guardia Nacional. Cuando finalmente pudo abandonar el establecimiento para pedir ayuda, los presuntos responsables ya se habían retirado.

Vendedores cuestionaron el sistema de protección dentro de las instalaciones / Liza Vera

Según los testimonios, el modus operandi consiste en que los delincuentes ya cuentan con vuelo programado. Después de cometer el robo se dirigen hacia la zona de abordaje y, una vez que ingresan a las salas de última espera, resulta más complicado para los empleados de los comercios darles seguimiento. Las trabajadoras señalaron que varios de los presuntos responsables han sido identificados por su acento como colombianos, aunque aclararon que esa identificación deriva únicamente de la percepción de quienes los atendieron y no de una confirmación oficial de su nacionalidad.

Otro testimonio describió un caso en el que cuatro piezas fueron sustraídas de una tienda, con un valor estimado superior a 50 mil pesos. Una de las trabajadoras detectó el movimiento, confrontó a los sujetos y consiguió recuperar una de ellas, antes de que abandonaran el establecimiento.

La situación también puso bajo cuestionamiento la vigilancia dentro de las instalaciones. Los trabajadores señalaron que algunos elementos de seguridad permanecen jornadas de hasta 12 o 16 horas, lo que, según su percepción, afecta su capacidad de reacción. El problema contrasta con la existencia de sistemas de videovigilancia en el aeropuerto. De acuerdo con las empleadas, las cámaras permiten observar los movimientos de los grupos que ingresan a los locales, pero ello no necesariamente se traduce en detenciones o recuperación de los productos.

El aeropuerto cuenta con presencia permanente de seguridad y, en distintos operativos, la Guardia Nacional ha intervenido dentro de las terminales. Por ejemplo, el pasado 4 de septiembre, autoridades federales reportaron un aseguramiento realizado en la Terminal 2 durante una revisión a pasajeros internacionales.

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Así, mientras el Aeropuerto Internacional de Cancún presume sistemas de vigilancia y protocolos de seguridad, comerciantes y trabajadores cuestionan qué ocurre cuando un ilícito se registra a unos metros de las cámaras y dentro de establecimientos comerciales.

Los señalamientos vuelven a colocar bajo la lupa a ASUR, operador del aeropuerto, por las condiciones de seguridad que prevalecen dentro de sus instalaciones, y plantean también la necesidad de aclarar qué protocolo deben seguir los elementos de seguridad privada cuando un comercio reporta un hurto y por qué, en estos casos, la reacción no habría sido inmediata.