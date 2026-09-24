Fox Sports: otra televisión de paga deja de transmitir sus canales en México

Los aficionados que tienen contratado Totalplay tendrán que tomar nota de un cambio en su programación, ya que la empresa confirmó que dejará de transmitir los canales de Fox Sports México a partir del próximo 23 de octubre.

La compañía comunicó a sus clientes que la señal deportiva dejará de formar parte de su oferta televisiva. Como alternativa, Totalplay señaló otros canales disponibles dentro de su servicio para consultar contenidos deportivos.

La medida representa una nueva salida para Fox Sports en el mercado mexicano, después de los cambios registrados previamente en otros servicios de televisión de paga.

¿Qué canales de Fox Sports dejarán de verse en Totalplay?

De acuerdo con el aviso enviado por Totalplay, serán tres canales los que dejarán de estar disponibles:

Fox Sports , canal 522.

, canal 522. Fox Sports 2 , canal 527.

, canal 527. Fox Sports 3, canal 569.

La modificación entrará en vigor el 23 de octubre de 2026, por lo que los usuarios podrán acceder a estas señales hasta antes de esa fecha, conforme a las condiciones anunciadas por el operador.

Totalplay también informó que sus clientes podrán encontrar programación deportiva en otras señales de su servicio, entre ellas TV Azteca Deportes, ESPN, ESPN 2, ESPN 4, Hi! Sports, Claro Sports, FOX Formula 1 Outdoor, PX Sports, Titan Channel, Adrenalina Sports y AYM Sports.

Izzi y Sky Sports también dejaron de transmitir Fox Sports

Totalplay se suma a otros servicios que ya modificaron su relación con Fox Sports México.

El pasado 30 de agosto de 2026, los canales de Fox Sports dejaron de estar disponibles en la programación de Izzi, de acuerdo con el aviso comunicado por la compañía.

En ese caso, la salida contempló Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3 y Fox Sports Premium.

Por su parte, Sky Sports también informó previamente sobre la salida de las señales de Fox Sports de su oferta para sus suscriptores.

Con la decisión de Totalplay, los canales de Fox Sports acumulan así tres salidas de servicios de televisión de paga en México durante este periodo.

¿Qué pasará con Fox Sports en México?

La salida de Totalplay modifica nuevamente el alcance de los canales deportivos de Fox Sports dentro de la televisión de paga mexicana.

Para los usuarios, el cambio significa que a partir del 23 de octubre deberán consultar las opciones disponibles en su servicio de televisión para encontrar los eventos y programas que anteriormente seguían a través de Fox Sports.

Por ahora, Totalplay no anunció que los canales vayan a ser sustituidos por nuevas señales de Fox Sports dentro de su programación. La empresa únicamente informó cuáles son las alternativas deportivas disponibles para sus clientes.