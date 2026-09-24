Yucatecos cambian su forma de llegar al trabajo: motocicletas ya casi igualan al transporte público

La motocicleta se ha convertido en uno de los principales medios para llegar al trabajo en Yucatán y ya se encuentra prácticamente al mismo nivel que el transporte público colectivo, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El automóvil o camioneta particular permanece como la opción más utilizada, con 30.2% de la población ocupada, pero detrás aparecen dos medios prácticamente empatados: 23.9% utiliza transporte público colectivo y 22.8% se desplaza en motocicleta o motoneta.

La diferencia entre estos últimos es de apenas 1.1 puntos porcentuales, un dato que retrata el peso que han adquirido los vehículos de dos ruedas dentro de los desplazamientos laborales cotidianos del estado.

La medición no permite comparar directamente todas esas proporciones con ejercicios anteriores debido a cambios en la clasificación de los medios de traslado.

En el 2015, por ejemplo, el Inegi agrupaba automóvil, camioneta y motocicleta dentro de “vehículo particular”, mientras camión, taxi, combi y colectivo aparecían juntos como transporte público.

Aun así, los datos históricos muestran una transformación relevante.

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Hace una década, 35.4% de quienes se trasladaban al trabajo utilizaban camión, taxi, combi o colectivo, mientras 31.6% recurría a algún vehículo particular, categoría que entonces incluía también las motocicletas.

La Encuesta Intercensal (EIC) 2025 permite ahora observar por separado el peso de automóvil y motocicleta y muestra que esta última representa por sí sola casi una cuarta parte de los desplazamientos laborales.

La mitad tarda menos de media hora

El tiempo empleado para llegar al trabajo ofrece otra radiografía de la movilidad cotidiana.

El 50.6% de la población ocupada de Yucatán tarda 30 minutos o menos en llegar a su centro laboral, mientras 18% necesita entre 31 minutos y una hora.

Esto significa que prácticamente uno de cada cinco trabajadores se encuentra sólo en ese segundo rango, sin contar a quienes necesitan más de una hora para completar el recorrido.

La duración del trayecto está relacionada tanto con la distancia como con el medio utilizado.

El Censo del 2020 ya mostraba una diferencia considerable entre las personas que viajaban en vehículo particular y los usuarios del transporte público.

Entre las personas que utilizaban camión, autobús, combi, colectivo o taxi, 30.3% tardaba más de una hora en llegar al trabajo. Entre quienes utilizaban vehículo particular, esa proporción era de apenas 4.9%.

En ese mismo levantamiento, el 55.4% de los usuarios de transporte público demoraba entre 16 minutos y una hora, mientras únicamente 9.2% lograba completar el trayecto en menos de 15 minutos.

Los resultados actuales no deben compararse de manera directa con esas categorías, debido a modificaciones metodológicas y en los intervalos utilizados, pero sirven para dimensionar cómo el tipo de transporte condiciona el tiempo que una persona dedica todos los días a desplazarse.

Uno de cada seis trabaja fuera de su municipio

La movilidad laboral tampoco termina en los límites municipales.

La EIC 2025 señala que 16% de la población ocupada trabaja en un municipio, demarcación territorial o país distinto al de su residencia.

En términos simples, alrededor de uno de cada seis trabajadores debe cruzar diariamente algún límite territorial para desempeñar su actividad laboral.

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El fenómeno no es nuevo. En el 2015, el Inegi estimó que el 15.8% de la población ocupada de Yucatán trabajaba en un municipio diferente al de su residencia, aunque permanecía dentro de la misma entidad.

La cifra actual tiene un universo ligeramente distinto, pues también contempla destinos fuera del estado o del país, por lo que no representa una comparación estrictamente equivalente.

Sin embargo, ambas mediciones muestran que una proporción importante de trabajadores yucatecos no desarrolla su actividad laboral dentro del municipio donde vive.

Ese movimiento cotidiano tiene consecuencias en tráfico, consumo de combustible, demanda de transporte público y tiempo disponible para otras actividades.

Más vehículos para llegar al trabajo

La fotografía que deja la Encuesta Intercensal 2025 es la de una movilidad laboral cada vez más apoyada en vehículos motorizados individuales.

El automóvil o camioneta ocupa el primer lugar y la motocicleta ya se aproxima al transporte colectivo.

La encuesta no permite sumar automáticamente ambos porcentajes para concluir que más de la mitad viaja exclusivamente en transporte privado, porque el Inegi permite registrar más de un medio cuando una persona combina distintos modos durante un mismo recorrido.

Pero sí muestra la importancia creciente de las opciones individuales dentro de los desplazamientos laborales.

Para la planeación urbana, el dato representa un reto adicional: si cada vez más trabajadores recurren a automóviles y motocicletas, aumentan las exigencias sobre vialidades, estacionamiento, seguridad vial y tiempos de circulación, particularmente en Mérida y su zona metropolitana.

La EIC 2025 fue levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado en 204 mil 400 viviendas de Yucatán, como parte de un ejercicio nacional realizado por Inegi.

Sus resultados permiten observar algo que las estadísticas de población por sí solas no muestran: no sólo dónde viven los yucatecos, sino cuánto tiempo y mediante qué medios deben desplazarse diariamente para ganarse la vida.