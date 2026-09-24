Tren Maya de carga reporta 67% de avance en Yucatán; Poxilá y Progreso serán de sus primeros cuatro complejos

Yucatán se perfila como uno de los principales puntos logísticos del Tren Maya de carga, con dos complejos estratégicos en Poxilá y Progreso y una nueva conexión ferroviaria que permitirá enlazar la zona industrial de Mérida con el puerto y, desde ahí, con la red ferroviaria nacional.

El proyecto registra un avance de 67% y la primera etapa contempla cuatro complejos intermodales de carga en Palenque, Chiapas; Poxilá, al Sur de Mérida; Progreso, Yucatán; y Cancún, Quintana Roo. En conjunto, esos patios sumarán alrededor de 100 kilómetros de vías internas destinadas a clasificación, despacho y circulación de mercancías.

Para Yucatán, el punto central será Poxilá, donde convergerán el anillo ferroviario del Tren Maya, la conexión con la zona industrial de Mérida y el nuevo ramal hacia Progreso.

La ficha oficial del proyecto reporta 18.9 km de vía en rehabilitación entre Poxilá y Mérida y 48.7 km de nueva vía entre Poxilá y Puerto Progreso. Esa infraestructura permitirá recuperar un corredor ferroviario que durante años estuvo fuera de operación y conectarlo directamente con el puerto.

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La obra adquiere mayor relevancia porque avanza al mismo tiempo que la ampliación del Puerto de Progreso, cuya superficie operativa pasará de 34 a 114 hectáreas mediante nuevas plataformas, muelles y posiciones de atraque. La inversión integral estimada para la expansión portuaria asciende a 12 mil 225 millones de pesos.

Cadena logística

La combinación de ambos proyectos busca crear una cadena logística que permita trasladar mercancías desde el puerto hacia el interior de la península y del país sin depender exclusivamente del transporte carretero.

Una carga que llegue por barco a Progreso podrá incorporarse al sistema ferroviario, conectarse con el Tren Maya y continuar hacia otros puntos de la red nacional. En sentido contrario, productos fabricados o concentrados en Yucatán podrán salir por ferrocarril hacia el puerto para su exportación.

El proyecto también enlazará los polos industriales de Poxilá y Progreso, lo que puede beneficiar a empresas manufactureras, agroindustriales, importadoras y exportadoras que actualmente dependen en buena medida del movimiento por carretera.

El Gobierno federal calcula que un tren de carga puede sustituir el movimiento de entre 280 y 300 tráileres y utilizar una fracción del combustible requerido para transportar una tonelada por carretera. Esa ventaja, sin embargo, dependerá del volumen real de mercancías, la frecuencia de los trenes y la capacidad para atraer clientes privados.

Las autoridades federales señalaron que ya existen cartas de intención de empresas ubicadas en el corredor industrial de Mérida interesadas en utilizar el servicio ferroviario. Parte de la infraestructura ya comenzó a usarse para trasladar rieles, durmientes y balasto destinados a las propias obras del Tren Maya.

Fechas por definir

El calendario de entrada en operación todavía no está completamente definido.

Durante el 2025 y parte del 2026 se manejó el cierre de este año como fecha para iniciar operaciones tempranas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló recientemente que el servicio de carga comenzaría a funcionar durante el primer semestre del 2027. El reporte más reciente vuelve a ubicar la operación inicial entre finales del 2026 y los primeros meses del 2027.

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Por ello, el escenario más prudente es que los primeros complejos comiencen a operar entre el cierre de este año y el primer semestre del 2027, mientras la infraestructura completa está prevista para concluir hacia finales del 2027.

La inversión total del proyecto de carga es de 42 mil millones de pesos.

Además de Poxilá y Progreso, la primera etapa incluye Palenque y Cancún. A partir del 2027 se prevé una segunda fase con infraestructura adicional en Chetumal, Valladolid, Xpujil, Kohunlich y Escárcega.

En Progreso, una parte de las instalaciones estará destinada también al almacenamiento y distribución de petrolíferos, aunque todavía se encuentran en definición los volúmenes y mecanismos de coordinación entre Pemex y Tren Maya.