Gobierno elimina mil 947 trámites y reporta ahorro de 14 mil mdp con software propio

El Gobierno de México eliminó mil 947 trámites y reportó un ahorro estimado de 14 mil millones de pesos mediante el desarrollo interno de soluciones tecnológicas, informó este jueves 24 de septiembre José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario presentó los resultados de la dependencia dentro de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, centrados en cinco áreas: simplificación, digitalización, inteligencia artificial, atención ciudadana y conectividad.

Peña Merino explicó que la Agencia intervino más de 4 mil trámites. Además de eliminar casi la mitad, redujo los requisitos promedio de seis a dos y los tiempos de resolución de 44 a 22 días.

La presentación forma parte del ejercicio de rendición de cuentas iniciado después del Segundo Informe de Gobierno presentado por Sheinbaum el pasado 1 de septiembre.

Gobierno reporta 2 millones de trámites digitales al día

Peña Merino indicó que actualmente se realizan alrededor de 2 millones de trámites digitales diariamente.

Entre las herramientas desarrolladas se encuentra Llave MX, utilizada por 30 millones de personas y vinculada con 266 trámites y servicios. De acuerdo con el funcionario, la plataforma acumula 363 millones de usos.

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La Agencia también creó una fábrica pública de software integrada por alrededor de 300 ingenieras e ingenieros mexicanos, responsables de 279 desarrollos, aproximadamente uno cada tres días.

Peña Merino sostuvo que contratar externamente estos sistemas habría requerido una erogación de 14 mil millones de pesos, cantidad que el Gobierno considera ahorrada mediante el desarrollo propio.

Expediente digital comenzará a operar en octubre

Otro de los proyectos anunciados es Expediente Llave MX, cuyo lanzamiento está previsto para octubre.

La herramienta permitirá que, con autorización de cada persona, las instituciones consulten documentos digitales sin que el ciudadano tenga que presentarlos nuevamente en diferentes ventanillas.

Entre los documentos inicialmente considerados aparecen la CURP, actas del Registro Civil, cédula profesional, constancia de situación fiscal y constancia federal de no antecedentes penales. Los documentos digitales tendrán la misma validez que sus versiones físicas, señaló Peña Merino.

Supercomputadora Coatlicue iniciará construcción en octubre

En inteligencia artificial, el titular de la Agencia confirmó que en octubre comenzará la construcción de Coatlicue, proyecto que el Gobierno prevé convertir en la supercomputadora con mayor capacidad de América Latina.

#MañaneraDelPueblo. En materia de atención ciudadana se atiende a través de estos modelos: el 079 y un solo portal para todos los trámites, informa @PPmerino pic.twitter.com/WcEItimxWo — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 24, 2026

El sistema tendrá una capacidad estimada de 314 mil billones de operaciones por segundo y se prevé que esté listo en 2028. Mientras tanto, México utiliza infraestructura del Centro Mexicano de Supercómputo instalado en Barcelona para proyectos relacionados con el IMSS y modelos meteorológicos.

En conectividad, Peña Merino reportó más de 10 mil escuelas conectadas a internet mediante CFE Telecomunicaciones, además de más de 5 mil clínicas y centros de salud. La meta es completar la conexión de las telesecundarias y telebachilleratos pendientes hacia marzo de 2027.

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