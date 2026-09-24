Catean inmueble en Tulum por robo a llantera Avante y detienen a cinco personas

El aseguramiento de un inmueble en la colonia irregular Los Arrecifes 2 y la detención de cinco personas marcaron el avance de una investigación por el robo cometido días atrás contra la llantera Avante, en Tulum. El operativo fue desplegado por agentes de la Policía de Investigación durante la tarde-noche de ayer, luego de que las indagatorias condujeran hasta ese punto.

La intervención se realizó mediante una orden de cateo emitida para revisar una vivienda señalada dentro de las investigaciones. Tras ingresar al predio, los agentes localizaron diversos objetos que, de acuerdo con los primeros indicios, podrían estar relacionados con los bienes sustraídos del establecimiento.

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El caso se originó después de que un grupo de personas ingresara a la llantera y se llevara mercancía y otros artículos, además de un monto estimado en 100 mil pesos en efectivo. Una camioneta también fue reportada como robada y posteriormente apareció en las inmediaciones de la colonia irregular 2 de Octubre, dato que forma parte de las pesquisas.

Con el resultado del cateo, cinco personas quedaron detenidas para ser puestas a disposición de las autoridades correspondientes, mientras el inmueble intervenido permaneció asegurado. La evidencia localizada deberá ser integrada a la carpeta de investigación para establecer si existe relación directa con el robo denunciado.

Las autoridades no han precisado el monto o cantidad de objetos recuperados ni han dado a conocer la situación jurídica de los detenidos. Tampoco se ha informado qué responsabilidad individual se atribuye a cada uno, por lo que será la investigación la que determine su posible participación en los hechos.