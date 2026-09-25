Golpe al Manchester City: lo declaran culpable de 114 de 115 cargos

El Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos financieros que enfrentaba ante la Premier League, de acuerdo con reportes publicados este viernes 25 de septiembre. La decisión fue tomada por una comisión independiente después de un proceso que se extendió durante varios años.

El caso todavía no está cerrado. La comisión aún debe determinar las sanciones correspondientes, mientras que el club mantiene su postura de rechazo a las acusaciones y se espera que presente una apelación.

¿De qué acusaron al Manchester City?

La Premier League presentó los cargos en febrero de 2023, después de una investigación de varios años. Las acusaciones abarcaron diferentes obligaciones financieras y reglamentarias correspondientes principalmente al periodo entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

Entre las acusaciones se encontraban presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de información financiera, los ingresos por patrocinios, la remuneración de jugadores y entrenadores, así como el cumplimiento de las normas de sostenibilidad financiera.

El expediente también incluyó acusaciones relacionadas con la cooperación del club durante la investigación de la Premier League.

¿Qué sanción podría recibir el Manchester City?

Por ahora no existe una sanción definitiva. El panel independiente deberá determinar las consecuencias después del veredicto.

Entre las medidas contempladas por las reglas de la Premier League se encuentran multas económicas, deducciones de puntos y, en el extremo más severo, la expulsión de la competición.

Por ello, el fallo abre una nueva etapa del proceso, pero todavía no permite establecer cuál será el castigo que finalmente recibirá el conjunto inglés.

Manchester City mantiene su postura y prepara una apelación

El club ha mantenido desde el inicio su rechazo a las acusaciones. Tras conocerse el resultado, Manchester City señaló que el proceso de la Premier League todavía continúa y que existen elementos pendientes de resolver, por lo que su posición se mantiene respecto de la declaración emitida cuando fueron presentados los cargos en 2023.

La siguiente etapa será la apelación, por lo que el veredicto de la comisión independiente no representa todavía el final definitivo del caso.

¿Cuándo comenzó el caso de los 115 cargos?

La Premier League presentó formalmente las acusaciones contra Manchester City en febrero de 2023. La audiencia ante la comisión independiente concluyó en diciembre de 2024, pero el fallo se conoció hasta septiembre de 2026.

El expediente se convirtió así en uno de los procesos disciplinarios financieros más extensos de la historia reciente de la Premier League.