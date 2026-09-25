Sale de prisión Iván Mondragón tras dos semanas preso; fue acusado de “sustracción de menores" por darle “ride" a una amiga

Iván Mondragón, quien se encontraba en prisión preventiva acusado por el delito de sustracción de menores, fue liberado durante los dos meses estipulados para la investigación complementaria.

Esta acusación fue por la sustracción de la menor de tres años Emma Solís, de quien aún se desconoce su paradero desde el 15 de agosto pasado junto a su madre.

Mondragón fue arrestado el 10 de septiembre en la Ciudad de México, luego de unas semanas de “ayudar” a Fátima Aldana y su hija Emma a trasladarse de Cancún al centro del país, como víctima de violencia por parte del padre de la menor Eliezer.

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“Ayudar” le costó muy caro a Iván, pues terminó encerrado en prisión, y a pesar de que no se le pudo demostrar el delito de desaparición forzada, fue aprehendido por el delito de sustracción de menores.

El miércoles pasado, un juez modificó la medida cautelar a prohibición de salir del país, lo que provocó que la familia del padre de la menor se manifestara afuera de la Fiscalía General del Estado en Cancún.

La familia de Emma y el colectivo Madres Buscadoras A.C. cuestionan la actuación de las autoridades por liberar al acusado mientras su hija sigue desaparecida y no haber sido notificados de la audiencia, en medio de señalamientos hacia Fátima por desobedecer una orden previa que le impedía salir de la ciudad.