Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times

La televisión del siglo XXI ha dejado producciones que se convirtieron en fenómenos internacionales, y ahora una selección realizada por The New York Times reunió las 100 series que, de acuerdo con los votos de profesionales de la industria, han destacado desde el año 2000.

Para elaborar la clasificación participaron 516 actores, creadores, productores, directores y showrunners, quienes podían elegir hasta 10 series estrenadas a partir del 1 de enero de 2000. Los votos fueron reunidos para elaborar la lista final.

El primer lugar correspondió a Breaking Bad, seguida por The Wire, Mad Men, Succession y Fleabag. En los primeros 10 puestos también aparecen Game of Thrones, Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta.

¿Cuáles son las 10 mejores series del siglo XXI?

1. Breaking Bad

Estrenada en 2008 y creada por Vince Gilligan, la serie sigue a Walter White, un profesor de química que, después de recibir un diagnóstico de cáncer, comienza a fabricar metanfetamina para garantizar el futuro económico de su familia.

La producción fue reconocida por el desarrollo de sus personajes, su narrativa y las actuaciones de Bryan Cranston y Aaron Paul.

2. The Wire

La serie de 2002, creada por David Simon, presenta una mirada a Baltimore a través del narcotráfico, la policía, los medios de comunicación, la política y el sistema educativo.

Su aproximación a las instituciones y a los distintos sectores de la sociedad estadounidense la convirtió en una de las producciones destacadas de la televisión del siglo XXI.

3. Mad Men

Creada por Matthew Weiner y estrenada en 2007, la historia se desarrolla en el mundo de la publicidad durante la década de los 60.

La producción sigue a Don Draper, un ejecutivo de publicidad cuya vida profesional y personal se desarrolla en medio de los cambios sociales de aquella época.

4. Succession

La producción creada por Jesse Armstrong gira alrededor de la familia Roy, propietaria de un poderoso conglomerado de medios.

Sus integrantes mantienen una disputa por el control y la sucesión del imperio empresarial, en una historia marcada por conflictos familiares, poder y negocios.

5. Fleabag

Phoebe Waller-Bridge creó y protagonizó esta comedia estrenada en 2016. La historia sigue a una joven londinense que enfrenta pérdidas personales, relaciones complicadas y una crisis existencial.

Uno de sus elementos característicos es la ruptura de la cuarta pared, recurso mediante el cual la protagonista se dirige directamente al público.

6. Game of Thrones

Basada en las novelas de George R. R. Martin, la serie estrenada en 2011 presentó las disputas entre diferentes familias nobles por el poder en Westeros.

La producción destacó por la dimensión de su universo, sus efectos visuales y una historia que se convirtió en un fenómeno internacional.

7. Veep

La comedia política creada por Armando Iannucci sigue a Selina Meyer, una política estadounidense que intenta avanzar dentro del gobierno mientras enfrenta errores, escándalos y ambiciones políticas.

La serie fue protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, quien recibió numerosos reconocimientos por su interpretación.

8. 30 Rock

Creada y protagonizada por Tina Fey, esta comedia estrenada en 2006 muestra el caos que existe detrás de la producción de un programa de televisión.

La serie se inspiró parcialmente en la experiencia de Fey en Saturday Night Live y destacó por su ritmo, referencias culturales y humor.

9. Curb Your Enthusiasm

Larry David protagoniza una versión ficticia de sí mismo en esta producción estrenada en el año 2000.

La serie gira alrededor de situaciones incómodas y conflictos derivados de las normas sociales, con una importante presencia de la improvisación en sus diálogos.

10. Atlanta

Creada por Donald Glover, esta serie estrenada en 2016 cuenta la historia de Earn y su primo Paper Boi mientras intentan avanzar en la industria musical de Atlanta.

La producción combina elementos de comedia, crítica social, surrealismo y diferentes recursos narrativos.

Las 100 mejores series del siglo XXI

La clasificación completa elaborada por The New York Times quedó de la siguiente manera:

Breaking Bad The Wire Mad Men Succession Fleabag Game of Thrones Veep 30 Rock Curb Your Enthusiasm Atlanta The Office (U.S.) Arrested Development Girls Friday Night Lights Six Feet Under The Office (U.K.) The Americans I May Destroy You Chernobyl The Crown The White Lotus Lost The Comeback Deadwood The Leftovers Black Mirror Better Call Saul Band of Brothers Key & Peele Severance Survivor Andor Enlightened Schitt's Creek True Detective (Season 1) The Pitt Battlestar Galactica Homeland Watchmen Adolescence Louie Hacks Peaky Blinders BoJack Horseman Happy Valley Broad City Twin Peaks: The Return House of Cards Normal People Parks and Recreation The Good Place Downton Abbey Stranger Things The Bureau Insecure Nathan for You The Righteous Gemstones Chappelle's Show Pen15 Peep Show RuPaul's Drag Race Slow Horses The Thick of It Anthony Bourdain: Parts Unknown Mare of Easttown The Rehearsal The Handmaid's Tale Ozark Anthony Bourdain: No Reservations The Shield Beef Squid Game Barry The Bear Ted Lasso Somebody Somewhere Modern Family It's Always Sunny in Philadelphia The Good Wife The Boys The Queen's Gambit Better Things Justified Planet Earth The Great British Baking Show Shogun Reservation Dogs Dexter Baby Reindeer Eastbound & Down Catastrophe The Night Of Station Eleven The Diplomat House Halt and Catch Fire Community The OA Gilmore Girls Scandal

La selección reúne producciones de distintos géneros, desde dramas criminales y familiares hasta comedias, ciencia ficción, sátira política, realities y series históricas. De acuerdo con el material proporcionado, la clasificación fue construida a partir de los votos de 516 profesionales de la industria, quienes eligieron producciones estrenadas desde el comienzo del siglo XXI.