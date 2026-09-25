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Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times

16 profesionales de la televisión participaron en la selección de The New York Times, que reunió 100 series estrenadas desde el año 2000.

Ana García

Por Ana García

25 de sept de 2026

3 min

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Breaking Bad
Breaking Bad

La televisión del siglo XXI ha dejado producciones que se convirtieron en fenómenos internacionales, y ahora una selección realizada por The New York Times reunió las 100 series que, de acuerdo con los votos de profesionales de la industria, han destacado desde el año 2000.

Para elaborar la clasificación participaron 516 actores, creadores, productores, directores y showrunners, quienes podían elegir hasta 10 series estrenadas a partir del 1 de enero de 2000. Los votos fueron reunidos para elaborar la lista final.

El primer lugar correspondió a Breaking Bad, seguida por The Wire, Mad Men, Succession y Fleabag. En los primeros 10 puestos también aparecen Game of Thrones, Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta.

¿Cuáles son las 10 mejores series del siglo XXI?

1. Breaking Bad

Estrenada en 2008 y creada por Vince Gilligan, la serie sigue a Walter White, un profesor de química que, después de recibir un diagnóstico de cáncer, comienza a fabricar metanfetamina para garantizar el futuro económico de su familia.

La producción fue reconocida por el desarrollo de sus personajes, su narrativa y las actuaciones de Bryan Cranston y Aaron Paul.

2. The Wire

La serie de 2002, creada por David Simon, presenta una mirada a Baltimore a través del narcotráfico, la policía, los medios de comunicación, la política y el sistema educativo.

Su aproximación a las instituciones y a los distintos sectores de la sociedad estadounidense la convirtió en una de las producciones destacadas de la televisión del siglo XXI.

3. Mad Men

Creada por Matthew Weiner y estrenada en 2007, la historia se desarrolla en el mundo de la publicidad durante la década de los 60.

La producción sigue a Don Draper, un ejecutivo de publicidad cuya vida profesional y personal se desarrolla en medio de los cambios sociales de aquella época.

4. Succession

La producción creada por Jesse Armstrong gira alrededor de la familia Roy, propietaria de un poderoso conglomerado de medios.

Sus integrantes mantienen una disputa por el control y la sucesión del imperio empresarial, en una historia marcada por conflictos familiares, poder y negocios.

5. Fleabag

Phoebe Waller-Bridge creó y protagonizó esta comedia estrenada en 2016. La historia sigue a una joven londinense que enfrenta pérdidas personales, relaciones complicadas y una crisis existencial.

Uno de sus elementos característicos es la ruptura de la cuarta pared, recurso mediante el cual la protagonista se dirige directamente al público.

6. Game of Thrones

Basada en las novelas de George R. R. Martin, la serie estrenada en 2011 presentó las disputas entre diferentes familias nobles por el poder en Westeros.

La producción destacó por la dimensión de su universo, sus efectos visuales y una historia que se convirtió en un fenómeno internacional.

7. Veep

La comedia política creada por Armando Iannucci sigue a Selina Meyer, una política estadounidense que intenta avanzar dentro del gobierno mientras enfrenta errores, escándalos y ambiciones políticas.

La serie fue protagonizada por Julia Louis-Dreyfus, quien recibió numerosos reconocimientos por su interpretación.

8. 30 Rock

Creada y protagonizada por Tina Fey, esta comedia estrenada en 2006 muestra el caos que existe detrás de la producción de un programa de televisión.

La serie se inspiró parcialmente en la experiencia de Fey en Saturday Night Live y destacó por su ritmo, referencias culturales y humor.

9. Curb Your Enthusiasm

Larry David protagoniza una versión ficticia de sí mismo en esta producción estrenada en el año 2000.

La serie gira alrededor de situaciones incómodas y conflictos derivados de las normas sociales, con una importante presencia de la improvisación en sus diálogos.

10. Atlanta

Creada por Donald Glover, esta serie estrenada en 2016 cuenta la historia de Earn y su primo Paper Boi mientras intentan avanzar en la industria musical de Atlanta.

La producción combina elementos de comedia, crítica social, surrealismo y diferentes recursos narrativos.

Las 100 mejores series del siglo XXI

La clasificación completa elaborada por The New York Times quedó de la siguiente manera:

  1. Breaking Bad
  2. The Wire
  3. Mad Men
  4. Succession
  5. Fleabag
  6. Game of Thrones
  7. Veep
  8. 30 Rock
  9. Curb Your Enthusiasm
  10. Atlanta
  11. The Office (U.S.)
  12. Arrested Development
  13. Girls
  14. Friday Night Lights
  15. Six Feet Under
  16. The Office (U.K.)
  17. The Americans
  18. I May Destroy You
  19. Chernobyl
  20. The Crown
  21. The White Lotus
  22. Lost
  23. The Comeback
  24. Deadwood
  25. The Leftovers
  26. Black Mirror
  27. Better Call Saul
  28. Band of Brothers
  29. Key & Peele
  30. Severance
  31. Survivor
  32. Andor
  33. Enlightened
  34. Schitt's Creek
  35. True Detective (Season 1)
  36. The Pitt
  37. Battlestar Galactica
  38. Homeland
  39. Watchmen
  40. Adolescence
  41. Louie
  42. Hacks
  43. Peaky Blinders
  44. BoJack Horseman
  45. Happy Valley
  46. Broad City
  47. Twin Peaks: The Return
  48. House of Cards
  49. Normal People
  50. Parks and Recreation
  51. The Good Place
  52. Downton Abbey
  53. Stranger Things
  54. The Bureau
  55. Insecure
  56. Nathan for You
  57. The Righteous Gemstones
  58. Chappelle's Show
  59. Pen15
  60. Peep Show
  61. RuPaul's Drag Race
  62. Slow Horses
  63. The Thick of It
  64. Anthony Bourdain: Parts Unknown
  65. Mare of Easttown
  66. The Rehearsal
  67. The Handmaid's Tale
  68. Ozark
  69. Anthony Bourdain: No Reservations
  70. The Shield
  71. Beef
  72. Squid Game
  73. Barry
  74. The Bear
  75. Ted Lasso
  76. Somebody Somewhere
  77. Modern Family
  78. It's Always Sunny in Philadelphia
  79. The Good Wife
  80. The Boys
  81. The Queen's Gambit
  82. Better Things
  83. Justified
  84. Planet Earth
  85. The Great British Baking Show
  86. Shogun
  87. Reservation Dogs
  88. Dexter
  89. Baby Reindeer
  90. Eastbound & Down
  91. Catastrophe
  92. The Night Of
  93. Station Eleven
  94. The Diplomat
  95. House
  96. Halt and Catch Fire
  97. Community
  98. The OA
  99. Gilmore Girls
  100. Scandal

La selección reúne producciones de distintos géneros, desde dramas criminales y familiares hasta comedias, ciencia ficción, sátira política, realities y series históricas. De acuerdo con el material proporcionado, la clasificación fue construida a partir de los votos de 516 profesionales de la industria, quienes eligieron producciones estrenadas desde el comienzo del siglo XXI.

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