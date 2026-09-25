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Tragedia en Champotón: Hombre muere electrocutado mientras reparaba un aire acondicionado

Campeche / Sucesos

Tragedia en Champotón: Hombre muere electrocutado mientras reparaba un aire acondicionado

Un hombre murió electrocutado en la azotea de una vivienda en la colonia La Cruz, Champotón, mientras daba mantenimiento a un clima. Cuerpos de emergencia laboran en el sitio.

Por Jorge May

25 de sept de 2026

1 min

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Un hombre falleció al sufrir una descarga eléctrica en la colonia La Cruz, en Champotón.
Un hombre falleció al sufrir una descarga eléctrica en la colonia La Cruz, en Champotón. / Jorge May

Una persona del sexo masculino, cuyos generales se desconocen, perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en el techo de un domicilio particular en Champotón.

Una mujer resultó lesionada tras sufrir un atropellamiento en la colonia Electricistas.

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El lamentable accidente se registró hace unos momentos, sobre la calle 1, entre 20 y 18 de la colonia "La Cruz". Trascendió que recibió una descarga eléctrica cuando realizaba mantenimiento de un aire acondicionado.

En el lugar de los hechos hay mucha presencia de elementos de seguridad, ministeriales, protección civil y cuerpos de emergencias.

Están realizando las diligencias correspondientes para bajar el cuerpo de la azotea y trasladarlo al Semefo de la capital campechana.

Por su parte, en la zona hay mucha aglomeración de curiosos, observando la situación.

JGH

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