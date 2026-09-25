Tragedia en Champotón: Hombre muere electrocutado mientras reparaba un aire acondicionado

Una persona del sexo masculino, cuyos generales se desconocen, perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en el techo de un domicilio particular en Champotón.

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El lamentable accidente se registró hace unos momentos, sobre la calle 1, entre 20 y 18 de la colonia "La Cruz". Trascendió que recibió una descarga eléctrica cuando realizaba mantenimiento de un aire acondicionado.

En el lugar de los hechos hay mucha presencia de elementos de seguridad, ministeriales, protección civil y cuerpos de emergencias.

Están realizando las diligencias correspondientes para bajar el cuerpo de la azotea y trasladarlo al Semefo de la capital campechana.

Por su parte, en la zona hay mucha aglomeración de curiosos, observando la situación.

JGH