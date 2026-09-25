Adrián Marcelo rompe el silencio sobre su divorcio y asegura no quiere una nueva relación

En medio de toda la polémica que ha generado, el influencer regiomontano Adrián Marcelo habló por primera ocasión de su divorcio, esto lo hizo en una entrevista con la periodista Shanik Berman.

El influencer confirmó que se encuentra separado de forma legal de Karina Puente, desde hace dos meses, luego de casi diez años de relación.

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¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre su separación?

De forma sorprendente, el regiomontano asumió la culpa de su divorcio y aseguró que no tiene planes de tener una relación pronto.

"No, para nada, no quiero. Ahorita sí estoy muy dañado"

Adrián Marcelo reveló que las polémicas que enfrentó al salir de un reality, fueron uno de los motivos que deterioraron su relación sentimental, pues solamente estaba enfocado en sus compromisos laborales, descuidando a su esposa.

"La fractura y el deterioramiento de mi matrimonio sí me corresponde a mí porque yo descuidé a mi pareja y me enfoqué en lo laboral. Justo por no atender mi matrimonio, lo descuidé a un grado en donde... me corrieron de mi casa".

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En medio de toda la polémica que vivieron y el distanciamiento, el influencer tomó la fuerte decisión de pedir el divorcio para no hacer las cosas más graves y el distanciamiento más fuerte.

"Yo creo que lo único que tengo son palabras de amor y respeto para esa persona y lo único que quiero es que esté bien".

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