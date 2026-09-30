Mexicanos en los playoffs de la MLB 2026: conoce a los nueve peloteros

La lucha por el campeonato de las Grandes Ligas comenzará este martes 29 de septiembre con las Series de Comodines y contará con una presencia especial para México. Un total de nueve peloteros mexicanos o de ascendencia mexicana forman parte de seis equipos que avanzaron a la postemporada de la MLB 2026.

La representación mexicana incluye jugadores nacidos en México y peloteros con raíces mexicanas, quienes tendrán participación tanto a la ofensiva como desde el montículo. Algunos iniciarán su recorrido desde la primera ronda, mientras que otros ya tienen garantizado su lugar en las Series Divisionales.

¿Quiénes son los mexicanos que jugarán los playoffs de la MLB?

Los nueve peloteros están repartidos entre seis organizaciones de las Grandes Ligas, con presencia en diferentes posiciones. La lista está conformada por:

Tampa Bay Rays: Jonathan Aranda, infielder; Manuel Rodríguez, lanzador.

Jonathan Aranda, infielder; Manuel Rodríguez, lanzador. Boston Red Sox: Jarren Durán, jardinero; Patrick Sandoval, lanzador.

Jarren Durán, jardinero; Patrick Sandoval, lanzador. Houston Astros: Isaac Paredes, infielder.

Isaac Paredes, infielder. Chicago Cubs: Javier Assad, lanzador.

Javier Assad, lanzador. Milwaukee Brewers: Joey Ortiz, infielder; JoJo Romero, lanzador.

Joey Ortiz, infielder; JoJo Romero, lanzador. Chicago White Sox: Chase Meidroth, infielder.

La mayor presencia se concentra en Tampa Bay, Boston y Milwaukee, franquicias que cuentan con dos representantes cada una. Jonathan Aranda y Manuel Rodríguez buscarán avanzar con los Rays, mientras que Jarren Durán y Patrick Sandoval harán lo propio con Boston.

Por su parte, Joey Ortiz y JoJo Romero forman parte de los Milwaukee Brewers, mientras que Isaac Paredes representa a los Houston Astros, Javier Assad a los Chicago Cubs y Chase Meidroth a los Chicago White Sox.

La participación de estos jugadores permitirá que la representación mexicana tenga presencia en ambas Ligas durante la carrera por el título. Cada uno afrontará los playoffs desde un rol diferente, ya sea como bateador, jugador de cuadro, jardinero o lanzador.

Con las Series de Comodines como punto de partida, los nueve peloteros buscarán avanzar en la postemporada de la MLB y mantenerse en la pelea por llegar a la Serie Mundial. La actuación de cada uno se desarrollará conforme sus respectivos equipos superen las distintas etapas de los playoffs.