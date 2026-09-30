Huracán Rachel sube a categoría 1 y amenaza con lluvias intensas y oleaje de hasta 6 metros

El Huracán Rachel se intensificó durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se ubicó a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 570 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 170 km/h y mantiene desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

Durante la noche del martes, el SMN ya había advertido que Rachel tenía condiciones para evolucionar a huracán en las siguientes horas.

¿Dónde dejará lluvias el huracán Rachel?

La circulación del sistema provocará lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero.

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También se esperan lluvias muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Nayarit.

Las precipitaciones podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, inundaciones y desbordamientos en zonas bajas, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del ciclón.

Rachel provocará oleaje de hasta 6 metros

Para las costas de Jalisco y Colima se prevén vientos sostenidos de 50 a 70 km/h, con rachas de entre 70 y 90 km/h.

En el oeste de Michoacán se esperan rachas de 50 a 70 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, una de las principales amenazas asociadas al paso del huracán.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, así como una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes.

Las autoridades recomiendan evitar zonas costeras de riesgo, mantenerse alejados de cauces y atender los avisos de Protección Civil mientras Rachel continúa su desplazamiento frente al Pacífico mexicano.

IO