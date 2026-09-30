Ieqroo fija en 40.6 millones de pesos el tope de campaña para la Gubernatura de Quintana Roo en 2027

Los partidos políticos, coaliciones, candidaturas independientes y aspirantes podrán gastar hasta casi 49 millones de pesos durante las precampañas y campañas de la elección del 2027 en Quintana Roo, de acuerdo con los topes aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo); además, se avaló un financiamiento público de 75 millones 511 mil 690 pesos con 31 centavos para las agrupaciones políticas del estado.

El mayor monto corresponderá a la contienda por la Gubernatura, cuyo tope de gastos de campaña quedó establecido en 40 millones 620 mil 87 pesos con 30 centavos, mientras que para las precampañas el límite será de 8 millones 124 mil 17 pesos, con 46 centavos.

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En conjunto, ambos periodos permitirán gastos por 48.7 milllones de pesos. Las precampañas se desarrollarán durante 35 días, del 9 de enero al 12 de febrero del 2027, y las campañas durante 60, del 4 de abril al 2 de junio.

Esto significa que, considerando ambos periodos, los gastos podrían alcanzar un promedio de poco más de 513 mil pesos diarios durante los 95 días de actividad electoral, aunque los recursos no necesariamente se ejercerán de manera uniforme.

Los topes correspondientes a las elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones locales todavía no han sido determinados. El Ieqroo informó que serán calculados posteriormente, una vez que se cuente con el corte del padrón electoral correspondiente a septiembre, por lo que el monto global de recursos que podrá movilizarse durante todo el proceso será mayor.

A la par de los límites de gasto, el órgano electoral aprobó una bolsa de 75 millones 511 mil 690.31 pesos para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos con representación en el estado durante el 2027.

Considerando ambos periodos, los gastos podrían alcanzar un promedio de poco más de 513 mil pesos diarios durante los 95 días de actividad electoral. / Especial

A esta cantidad se sumarán 2 millones 265 mil 350 pesos con 70 centavos destinados a actividades específicas y 37 millones 755 mil 845 pesos con 16 centavos para gastos de campaña.

Para el desarrollo de la estructura electoral se aprobaron otros 14 millones 588 mil 858 pesos con 57 centavos, mientras que los partidos deberán destinar recursos específicos a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Morena será el partido que recibirá la mayor cantidad de recursos para gastos de campaña, con 13 millones 540 mil 29 pesos con 9 centavos; seguido por el Partido Verde Ecologista de México, con 6 millones 198 mil 747 pesos con 36 centavos; el Partido Acción Nacional, con 4 millones 869 mil 539 pesos con 95 centavos; Movimiento Ciudadano, con 4 millones 387 mil 38 pesos con 86 centavos; el Partido Revolucionario Institucional, con 3 millones 719 mil 73 centavos; y el Partido del Trabajo, con 2 millones 739 mil 302 pesos con 53 centavos.

Los partidos Redes Sociales Progresando en Quintana Roo, Movimiento Laborista Quintana Roo, Partido Paz y SOMOS recibirán 755 mil 116 pesos con 91 centavos cada uno para campañas.

En el caso de las candidaturas independientes, el Ieqroo aprobó un financiamiento público total de 2 millones 265 mil 350 pesos con 70 centavos, distribuido en partes iguales entre las modalidades de Gubernatura, Ayuntamientos y Diputaciones. Cada una contará con 755 mil 116 pesos con 90 centavos.

También se estableció que los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes deberán destinar 1 millón 887 mil 792 pesos con 28 centavos de sus gastos de campaña a candidaturas postuladas mediante acciones afirmativas.

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Los recursos aprobados forman parte de la preparación del Proceso Electoral Local 2027, en el que se renovarán distintos cargos de elección popular en Quintana Roo.

Durante la sesión, el Consejo General también aprobó procedimientos y acuerdos relacionados con la organización del proceso, entre ellos las reglas para localizar, seleccionar y arrendar los inmuebles que serán utilizados como sedes de los consejos distritales y municipales.

Asimismo, fueron aprobados programas relacionados con educación cívica, participación ciudadana, paridad de género, derechos políticos de las mujeres y no discriminación, además de convenios de colaboración con instituciones educativas y organizaciones.