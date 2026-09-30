Puerto de Altura de Progreso avanza hacia una nueva etapa de su ampliación: obras de su tercera fase arrancarían en octubre

El fallo de la licitación para la tercera fase de la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso se prevé en los próximos días, con lo que podrá iniciar esta etapa del proyecto, a cargo del Gobierno de México.

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó ayer la evaluación mensual de la obra, junto con el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), almirante en retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, con quien revisó los avances y los trabajos pendientes.

Durante la reunión, en la quie participaron funcionarios de Gobierno y de la Asipona, se abordó también la organización y distribución del espacio marítimo y territorial de las dos plataformas, así como su conectividad, aspectos que forman parte de la planeación de la nueva infraestructura portuaria.

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Etapas de la obra

El plan maestro contempla una inversión superior a 12 mil 500 millones de pesos y permitirá triplicar la capacidad operativa del puerto, además de mejorar las condiciones de calado y ampliar su infraestructura.

La primera etapa, ejecutada por el Gobierno estatal, ya concluyó con una inversión de mil 630 millones de pesos y la generación de 360 empleos directos y mil 400 indirectos.

La segunda fase está a cargo de SSA Marine México, con una inversión privada de 948 millones de pesos. Entre sus trabajos se encuentra el dragado de la zona de atraque de cruceros, que permitirá recibir embarcaciones de recreo de mayor tamaño.

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Según el sitio web de la Asipona Progreso, la tercera fase del plan contempla: Dragado de construcción para la conformación de dos plataformas de 40 hectáreas cada una mediante la creación de nuevas áreas navegables.

De acuerdo con la información de Compras MX, la licitación LO-13-J2U-013J2U002-N-10-2026 “Dragado de construcción y conformación de la plataforma norte de 40 hectáreas del proyecto de ampliación y modernización del Puerto de Progreso” se encuentra en decisión de fallo, previsto para el 29 de septiembre.

La firma del contrato está programada para el 6 de octubre, y el inicio de los trabajos, para el día 12 del mismo mes, con un plazo de ejecución de 290 días naturales.

Finalmente, Díaz Mena señaló que continuarán las evaluaciones mensuales y la coordinación con el Gobierno de México para dar seguimiento a las distintas etapas del proyecto.