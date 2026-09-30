Síguenos

Última hora

México

Jorge Kahwagi y su paso por el boxeo: así fueron sus polémicas peleas

Yucatán

Puerto de Altura de Progreso avanza hacia una nueva etapa de su ampliación: obras de su tercera fase arrancarían en octubre

La tercera fase de la ampliación del Puerto de Progreso contempla una plataforma de 40 hectáreas y un plazo de ejecución de 290 días.

Por Redacción Por Esto!

30 de sept de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Puerto de Progreso ampliará su infraestructura con una nueva plataforma de 40 hectáreas
Puerto de Progreso ampliará su infraestructura con una nueva plataforma de 40 hectáreas / Especial

El fallo de la licitación para la tercera fase de la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso se prevé en los próximos días, con lo que podrá iniciar esta etapa del proyecto, a cargo del Gobierno de México.

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó ayer la evaluación mensual de la obra, junto con el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), almirante en retiro Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, con quien revisó los avances y los trabajos pendientes.

Durante la reunión, en la quie participaron funcionarios de Gobierno y de la Asipona, se abordó también la organización y distribución del espacio marítimo y territorial de las dos plataformas, así como su conectividad, aspectos que forman parte de la planeación de la nueva infraestructura portuaria.

Yucatán lleva clínicas para heridas y estomas al Centro, Oriente y Sur del estado

Noticia Destacada

Yucatán abre 13 Clínicas de Heridas y Estomas; darán atención gratuita desde el 28 de septiembre

Etapas de la obra

El plan maestro contempla una inversión superior a 12 mil 500 millones de pesos y permitirá triplicar la capacidad operativa del puerto, además de mejorar las condiciones de calado y ampliar su infraestructura.

La primera etapa, ejecutada por el Gobierno estatal, ya concluyó con una inversión de mil 630 millones de pesos y la generación de 360 empleos directos y mil 400 indirectos.

La segunda fase está a cargo de SSA Marine México, con una inversión privada de 948 millones de pesos. Entre sus trabajos se encuentra el dragado de la zona de atraque de cruceros, que permitirá recibir embarcaciones de recreo de mayor tamaño.

Joaquín Díaz Mena revisa con la SICT obras de infraestructura para Yucatán en 2026

Noticia Destacada

Yucatán prepara nuevas obras viales; Joaquín Díaz Mena coordina proyectos con la SICT

Según el sitio web de la Asipona Progreso, la tercera fase del plan contempla: Dragado de construcción para la conformación de dos plataformas de 40 hectáreas cada una mediante la creación de nuevas áreas navegables.

De acuerdo con la información de Compras MX, la licitación LO-13-J2U-013J2U002-N-10-2026 “Dragado de construcción y conformación de la plataforma norte de 40 hectáreas del proyecto de ampliación y modernización del Puerto de Progreso” se encuentra en decisión de fallo, previsto para el 29 de septiembre.

La firma del contrato está programada para el 6 de octubre, y el inicio de los trabajos, para el día 12 del mismo mes, con un plazo de ejecución de 290 días naturales.

Finalmente, Díaz Mena señaló que continuarán las evaluaciones mensuales y la coordinación con el Gobierno de México para dar seguimiento a las distintas etapas del proyecto.

Te puede interesar