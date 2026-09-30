Programa “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” incorpora a 100 jóvenes de Cancún y Playa del Carmen

El programa federal “Las y los Jóvenes Unen al Barrio” incorporó a 100 jóvenes de Benito Juárez y Playa del Carmen, donde reciben apoyos económicos para participar en actividades comunitarias y de prevención de conductas de riesgo, informó Beatriz Adriana Olivares Pinal, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

La funcionaria explicó que el programa comenzó en Quintana Roo en julio y está dirigido a personas de entre 12 y 35 años que habitan en zonas consideradas prioritarias. Señaló que, además de las dos ciudades, se prevé ampliar las acciones hacia comunidades rurales de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Bacalar, mediante brigadas casa por casa de la estrategia “Territorios de Paz”.

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A nivel nacional, el programa cuenta para el 2026 con un presupuesto autorizado de 325 millones 19 mil 800 pesos y contempla hasta 54 mil 853 apoyos económicos. Las reglas de operación establecen transferencias de 4 mil pesos para beneficiarios, 8 mil para impulsores y 15 mil para responsables municipales.

Olivares Pinal indicó que los participantes son evaluados mediante la Escala de Detección de Riesgos y, una vez aprobados, deben integrar su expediente, así como cumplir con el proceso de validación correspondiente.

Los beneficiarios deberán participar en capacitaciones sobre cultura de paz, resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y prevención de conductas de riesgo. También realizarán actividades comunitarias enfocadas en la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de la cohesión social.

La estrategia federal para prevenir la violencia comenzó en julio y se extenderá a Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y Bacalar / POR ESTO!

La funcionaria señaló que la estrategia busca atender factores asociados con la violencia y reducir la exposición de las juventudes a conductas delictivas.

Entre las causas de baja contempladas por las reglas del programa se encuentran acumular tres inasistencias consecutivas, consumo de sustancias psicoactivas, presentar documentación falsa, realizar actos de proselitismo o recibir de manera simultánea otros apoyos federales incompatibles.

Olivares Pinal señaló que los 100 jóvenes incorporados en Cancún y Playa del Carmen corresponden a una primera convocatoria, por lo que la cobertura podría ampliarse conforme avance la implementación de la estrategia en Quintana Roo.