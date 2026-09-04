Taxistas de Yucatán piden renovar mil 200 concesiones vencidas desde 2024

Representantes de 22 agrupaciones de taxistas acudieron a la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) para solicitar certeza sobre la renovación de alrededor de mil 200 concesiones vencidas desde 2024 y conocer el costo que deberán cubrir por el reemplacamiento pendiente.

El principal reclamo del sector es que el retraso administrativo no se traduzca en un mayor gasto para los concesionarios. Los dirigentes pidieron al titular de la ATY, Aldo Cerezo Cázares, que el cambio de placas se cobre con los valores vigentes en 2024, cuando el trámite tenía un costo aproximado de 2 mil 200 pesos.

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Víctor Manuel Ávila Moguel, presidente de Radio Taxímetros de Yucatán, señaló que existe preocupación ante un posible incremento. Entre los operadores circula la versión de que el monto podría calcularse con base en 3 por ciento del valor de factura de cada vehículo, aunque aclaró que esta posibilidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

El vencimiento de las concesiones también complica otros procedimientos administrativos. Algunos operadores continúan trabajando, mientras otros enfrentan limitaciones por no contar con la documentación actualizada que acredita su autorización, situación que también afecta gestiones relacionadas con placas y unidades.

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Otro desacuerdo está relacionado con la representación de las organizaciones. Los dirigentes cuestionaron que se soliciten cartas poder individuales para realizar trámites, pese a que sindicatos, cooperativas y asociaciones cuentan con actas constitutivas. Consideran que reconocer su representación legal permitiría agilizar gestiones para un sector que agrupa a unos 9 mil taxistas en Yucatán.

Aunque inicialmente se había difundido que habría una protesta en las instalaciones de la ATY, los representantes aclararon que acudieron para dialogar y evitar afectaciones a los usuarios.