Por segunda ocasión, difieren audiencia contra alcaldesa de Campeche

Por segunda ocasión fue diferida la audiencia en contra de la alcaldesa de Campeche, B.R. de la T., luego de que la parte acusadora no se presentara este viernes a la sala de juicios orales, donde la presidenta municipal había sido citada para continuar con el proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades durante la administración municipal.

B.R. de la T. acudió nuevamente a la diligencia, pero, al no presentarse la parte acusadora, que aparentemente corresponde al Gobierno del Estado, la audiencia no pudo desarrollarse conforme a lo previsto y quedó nuevamente en pausa, por lo que, hasta el momento, no existe un resolutivo sobre su situación jurídica.

Noticia Destacada Proceso contra alcaldesa de Campeche y exfuncionarios sigue en curso por presunto desvío de 32 MDP

El proceso tiene como antecedente una investigación derivada de denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado de Campeche, relacionadas con presuntas irregularidades por un monto superior a los 32 millones de pesos.

En la carpeta también aparecen señalados el diputado local P.A.O., el exdirector del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), J.C. “N”, además de regidores del Ayuntamiento de Campeche.