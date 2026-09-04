Mérida se prepara para la Carrera D.A.R.E. 2026; será el 27 de septiembre

La prevención, convivencia familiar y el deporte serán los ejes de la Carrera D.A.R.E. 2026 Corre con Valentía y Corazón, que se realizará el próximo 27 de septiembre en Mérida, como parte de la conmemoración por los 18 años de este programa dirigido a niños y jóvenes.

La actividad tendrá como nueva sede el Jardín Bepensa, ubicado sobre la avenida Mérida 2000, con el propósito de acercarla a las familias del poniente de la ciudad. La jornada incluirá una carrera de 5 kilómetros y una caminata de 3, con una meta de mil 500 participantes.

Del total de espacios, mil serán ocupados por estudiantes patrocinados por D.A.R.E., mientras que otros 500 estarán disponibles para el público general, además de la participación de familias, empresas, instituciones y organizaciones aliadas. La carrera de 5K contará con categorías Juvenil, Libre, Máster y Veterano.

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Las inscripciones estarán abiertas del 3 al 23 de septiembre y tendrán un costo de 250 pesos para el público general. El registro podrá realizarse en el sitio oficial del programa y en puntos presenciales como ProHispen, Showroom VD, las sucursales de Credivive y el Palacio Municipal. Los participantes recibirán playera y medalla, mientras que los primeros lugares obtendrán trofeos.

Fortaleza al tejido social

La presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada destacó que el objetivo no es solamente competir, sino propiciar que madres, padres, hijos y jóvenes compartan una actividad saludable. Señaló que D.A.R.E. constituye una de las principales estrategias preventivas del Ayuntamiento para fortalecer la toma de decisiones y promover estilos de vida saludables.

El programa cuenta con 20 policías capacitados y certificados internacionalmente en el modelo preventivo y ha atendido a más de 80 mil estudiantes, además de vecinos, mediante cursos, talleres, pláticas, visitas escolares y actividades recreativas.

Patrón Laviada también resaltó que 72.9 por ciento de la ciudadanía manifestó tener mucha o algo de confianza en la Policía Municipal de Mérida, indicador que coloca a la ciudad en el quinto lugar nacional.

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Como parte de las acciones preventivas, el Ayuntamiento también ha intervenido 88 canchas de usos múltiples y renovado luminarias de campos y espacios deportivos con tecnología LED.

En tanto, Nerio Torres Arcila, presidente de Vive Fundación, advirtió sobre el inicio cada vez más temprano en el consumo de sustancias y llamó a reforzar la coordinación entre hogares, escuelas, sociedad civil y gobierno.

Torres Arcila consideró que el deporte contribuye a fortalecer la disciplina, constancia, esfuerzo y el espíritu de compañerismo.