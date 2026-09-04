Proceso contra alcaldesa de Campeche y exfuncionarios sigue en curso por presunto desvío de 32 MDP

El proceso judicial contra la alcaldesa B.R. de la T., el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local P.A.O., el exdirector del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), J.C. “N”, además de regidores del Ayuntamiento de Campeche, continuó este viernes, luego de que la primera audiencia quedara pausada a petición de la defensa para contar con mayor tiempo para analizar la carpeta de investigación.

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El procedimiento se deriva de las denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno del Estado de Campeche, relacionadas con presuntas irregularidades cometidas durante la administración municipal y que representarían un monto superior a los 32 millones de pesos.

Durante la primera comparecencia, realizada el pasado 25 de agosto, la defensa solicitó una prórroga para estudiar a detalle los elementos contenidos en la carpeta y preparar sus argumentos.

Debido a esta solicitud, el proceso quedó temporalmente pausado y pendiente de continuar ante el juez de Control, cuyos abogados defensores utilizaron el plazo adicional para revisar la información de la investigación antes de que se retomara la diligencia judicial.

Fue este viernes cuando el procedimiento continuó ante la autoridad judicial; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un resolutivo respecto a la situación jurídica de los señalados, por lo que la investigación y el proceso permanecen en curso.

JGH