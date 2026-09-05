Checo Pérez partirá 17 en el GP de Italia; Gasly se queda con la pole

El Gran Premio de Italia tendrá una parrilla de salida inesperada. Pierre Gasly, de Alpine, se quedó con la primera posición para la carrera de este domingo en el circuito de Monza y consiguió así la primera pole position de su trayectoria en la Fórmula 1.

El francés protagonizó una de sus mejores sesiones de clasificación al registrar un tiempo de 1:21.786 minutos durante la Q3, resultado que le permitió superar a varios de los favoritos.

Así quedó el top 5 de la clasificación

1. Pierre Gasly — Alpine

2. George Russell — Mercedes

3. Oscar Piastri — McLaren

4. Charles Leclerc — Ferrari

5. Lewis Hamilton — Ferrari

Gasly superó por apenas 60 milésimas de segundo a George Russell, quien partirá desde la primera fila. Oscar Piastri completará el grupo de los tres primeros.

Los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tendrán que remontar desde la segunda y tercera fila, respectivamente, pese a que se esperaba una actuación más destacada en el circuito italiano.

Checo Pérez saldrá desde el lugar 17

El piloto mexicano Sergio Pérez terminó la clasificación en la vigésima posición, pero podrá comenzar la carrera tres lugares adelante debido a las penalizaciones aplicadas a otros competidores.

De esta manera, Checo arrancará desde el puesto 17 en Monza.

El mexicano terminó por delante de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, mientras que su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, consiguió una mejor posición en la clasificación.

Cadillac supera a Aston Martin

La sesión también dejó buenas noticias para Cadillac, que consiguió alejarse de las últimas posiciones de la parrilla.

Tanto Pérez como Bottas lograron superar a los dos Aston Martin, pese a que el equipo estadounidense no contó con la nueva unidad de potencia Ferrari y todavía enfrenta algunos inconvenientes con componentes de sus monoplazas.

El resultado representa un avance para Cadillac, aunque Checo tendrá por delante una carrera complicada debido a la posición desde la que comenzará.

Tres pilotos perderán posiciones

Las sanciones modificaron la parrilla definitiva del Gran Premio de Italia.

Kimi Antonelli, Liam Lawson y Alexander Albon recibieron penalizaciones que les harán perder posiciones respecto al resultado obtenido en la clasificación.

Estas sanciones permitieron que Checo Pérez avanzara del vigésimo al decimoséptimo lugar para la largada del domingo.

Ahora, el mexicano tendrá el reto de aprovechar el ritmo mostrado por Cadillac y buscar posiciones durante una carrera que tendrá a Pierre Gasly como líder de la parrilla.