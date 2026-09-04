George Russell se queda con las FP2 en Monza; Checo Pérez termina en el puesto 20

George Russell puso a Mercedes al frente durante la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, mientras Sergio “Checo” Pérez tuvo una jornada complicada al terminar en la vigésima posición.

El británico marcó el mejor tiempo de las Prácticas Libres 2 en Monza con una vuelta de 1:22.559, resultado que lo colocó por delante de Charles Leclerc y de su compañero Andrea Kimi Antonelli.

Mercedes encontró el mejor rendimiento durante la segunda práctica del fin de semana. George Russell completó 29 vueltas al trazado italiano y consiguió un registro de 1 minuto, 22 segundos y 559 milésimas.

El piloto británico aventajó por 120 milésimas a Charles Leclerc, de Ferrari, quien terminó segundo. Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes, ocupó la tercera posición a 141 milésimas del líder.

La sesión utilizó neumáticos de compuesto blando en los registros más rápidos y permitió a varios pilotos comenzar a mostrar su ritmo de cara a la clasificación.

Checo Pérez termina en el vigésimo lugar

La jornada resultó menos favorable para Sergio Pérez, quien concluyó las FP2 en la posición 20 con Cadillac.

El mexicano completó 26 vueltas y su mejor registro quedó a 2.523 segundos del tiempo conseguido por Russell. El resultado lo colocó al final de la tabla de tiempos de esta segunda práctica.

Pérez buscará mejorar su rendimiento durante la actividad del sábado, cuando los equipos tendrán una última oportunidad para ajustar sus monoplazas antes de la clasificación.

Norris y Hamilton también aparecen entre los primeros

Lando Norris, actual campeón y ganador de las dos carreras anteriores, finalizó cuarto con McLaren, a 384 milésimas de Russell.

Detrás apareció Lewis Hamilton, quien registró el quinto mejor tiempo con Ferrari. El siete veces campeón mundial también utilizó neumáticos blandos durante su vuelta más rápida.

En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz terminó decimoséptimo con Williams, mientras que Fernando Alonso ocupó el decimonoveno puesto con Aston Martin.

Sainz completó 29 giros, mientras que Alonso realizó 18 vueltas durante la sesión.

Colapinto termina undécimo

El argentino Franco Colapinto logró una posición destacada dentro de la zona media de la clasificación. El piloto de Alpine concluyó las FP2 en el undécimo puesto después de completar 26 vueltas.

Su registro quedó a poco más de un segundo del tiempo de Russell, en una sesión marcada por una alerta de calor extremo en Monza.

¿Cuándo vuelven las actividades de la F1 en Monza?

La actividad del Gran Premio de Italia continuará este sábado con la tercera sesión de entrenamientos libres.

Posteriormente llegará la clasificación, que determinará el orden de salida para la carrera del domingo.

La competencia está programada a 53 vueltas, con un recorrido total de 306.7 kilómetros en el histórico circuito de Monza.