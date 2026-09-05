La Casa de los Famosos México: ¿quién es el nuevo habitante que entrará este domingo 6 de septiembre?

El misterio llegará a su fin este domingo 6 de septiembre, cuando La Casa de los Famosos México reciba a un nuevo integrante durante la sexta Gala de Eliminación de la temporada 2026. El anuncio ya provocó especulaciones entre los seguidores del reality.

La encargada de revelar la sorpresa fue Galilea Montijo, conductora del programa, quien confirmó que un nuevo habitante ingresará este domingo. Tras sus declaraciones, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías sobre quién podría ocupar ese lugar.

¿Quién podría entrar a La Casa de los Famosos México?

Entre los nombres que han tomado fuerza aparecen Yerimua y Jair Sánchez, quienes figuran entre las opciones mencionadas por el público en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha sido presentado oficialmente como el próximo integrante.

La lista de especulaciones también incluye a Adrián Marcelo, Gomita y Doña Lety, cuyos nombres comenzaron a circular entre los seguidores del programa como posibles candidatos para incorporarse a la competencia.

Otra posibilidad que ha generado comentarios es el regreso de Yanet García, quien ya formó parte de esta edición y fue eliminada previamente. Algunos internautas consideran que podría regresar después de la salida de Aldo Rendón.

¿Cuándo se conocerá al nuevo habitante?

La identidad del famoso que ingresará todavía no está confirmada. Las versiones que circulan corresponden a preferencias del público y a la conversación generada en plataformas digitales, por lo que será necesario esperar a la transmisión para conocer la decisión definitiva.

¿Quiénes han salido de LCDLF México 2026?

Durante la temporada, varios participantes han abandonado la competencia. La lista incluye a Mariana Ochoa, quien regresó en lugar de Fede Vigevani; Ximena Herrera, Fede Vigevani, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Yanet García, Luis Chaparro y Aldo Rendón, este último tras abandonar el reality.

¿Dónde ver la Gala de Eliminación?

La Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México se transmite los domingos a las 20:30 horas por Las Estrellas, con Galilea Montijo al frente de la conducción. Durante el programa se conocerá el resultado de las votaciones y también se espera la revelación del nuevo habitante.