Putin ordena suspender ataques contra Kiev por tres días durante visita de emisarios de Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev con motivo de la visita a la región de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, informó este sábado el Kremlin.

La medida entrará en vigor a partir de la medianoche y busca generar condiciones de seguridad para los contactos diplomáticos que los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, mantendrán tanto en Moscú como en territorio ucraniano.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, explicó que la decisión está relacionada con los preparativos para las reuniones de los representantes estadounidenses en Kiev.

Ucrania también suspenderá ataques durante la visita

Peskov aseguró que Moscú recibió información sobre una decisión similar del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien habría ordenado frenar temporalmente ataques contra Rusia durante la presencia de Witkoff y Kushner.

Washington había solicitado garantías de seguridad a ambas partes para facilitar los desplazamientos de sus emisarios.

Zelenski señaló que espera que Rusia mantenga la misma conducta durante la visita y sostuvo que el objetivo es favorecer negociaciones “constructivas y sustanciales” con la parte estadounidense.

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Witkoff y Kushner se reunirán con Putin

El Kremlin confirmó que Putin recibirá este sábado a los dos enviados estadounidenses. Peskov indicó que los encuentros previos con ambos negociadores han sido prolongados, aunque pidió no anticipar posibles resultados.

Trump había señalado previamente que las conversaciones no implicaban necesariamente la presentación de nuevas propuestas para terminar con la guerra.

Negociaciones siguen estancadas entre Rusia y Ucrania

La pausa temporal se produce después de semanas de escalada militar. Ucrania ha atacado refinerías e instalaciones ubicadas en territorio ruso, mientras Moscú ha intensificado los lanzamientos de misiles contra Kiev y puertos del mar Negro.

🇷🇺🇺🇸🇺🇦 Putin dió la orden de que, desde la medianoche de hoy y durante tres días, no se lleven a cabo ataques contra Kiev, informa a medios rusos el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



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Putin ha expresado disposición para mantener contactos con los enviados estadounidenses, pero hasta ahora ha rechazado un alto el fuego prolongado y una cumbre tripartita con Estados Unidos y Ucrania salvo que exista un acuerdo encaminado a una paz definitiva.

Las negociaciones entre Moscú y Kiev permanecen sin avances sustanciales, por lo que la visita de Witkoff y Kushner representa un nuevo intento de Washington por reactivar el diálogo.

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