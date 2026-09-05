Trágico viaje a Mérida: motociclista de 32 años no llega a su destino tras sufrir fatal accidente

Un joven motociclista de 32 años de edad perdió la vida tras sufrir un accidente cuando transitaba por el tramo carretero Oncán-Tixpéual, donde terminó proyectado varios metros entre la maleza.

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La víctima, originaria de la comisaría de Tanyá, perteneciente al municipio de Motul, transitaba de oriente a poniente con dirección a Mérida a bordo de su motocicleta. Por causas aún desconocidas, perdió el control de la unidad y salió de la cinta asfáltica hasta internarse en la vegetación ubicada a un costado de la vía.

Automovilistas que pasaban por el sitio se percataron de lo que ocurrió y solicitaron ayuda a través de los números de emergencias 9-1-1. Minutos después arribaron paramédicos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes intentaron brindarle atención prehospitalaria.

Sin embargo, los socorristas únicamente pudieron confirmar que el motociclista ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el impacto. Elementos de la Policía Municipal de Tixpéual y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) delimitaron el área para preservar la escena y evitar nuevos accidentes mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se ha establecido la causa exacta del percance. Entre las líneas de investigación se contempla que el conductor probablemente sufrió un momento de somnolencia o que alguna falla mecánica provocó que perdiera el control de la motocicleta.

Las autoridades indagan la posibilidad de que otro vehículo le cerró el paso o lo impactó, obligándolo a realizar una maniobra brusca para posteriormente abandonar el lugar.

Personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó los peritajes correspondientes y, posteriormente, realizó el levantamiento del cuerpo para practicarle la autopsia de ley. Las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este fatal accidente.

JGH