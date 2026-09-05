SIP alerta por queja de Morena ante el INE contra sátira política difundida por TV Azteca

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la queja presentada por Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar el retiro y suspensión de contenidos relacionados con “La Casa de los Mañosos”, una sátira política elaborada con inteligencia artificial por terceros y difundida posteriormente en espacios informativos de TV Azteca.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostuvo que el caso abre un debate sobre los límites de la intervención de las autoridades electorales frente a expresiones satíricas, humorísticas y críticas relacionadas con funcionarios y actores políticos.

Manigault señaló que el INE debe actuar dentro de sus atribuciones y con respeto a la libertad de expresión, al considerar que la sátira y el humor político forman parte del debate democrático.

¿Qué reclama Morena ante el INE por “La Casa de los Mañosos”?

De acuerdo con la información difundida por la SIP, Morena presentó una queja mediante la cual busca que sean retiradas publicaciones y suspendidos contenidos vinculados con la sátira.

TV Azteca calificó la acción como un “intento de censura” y defendió que la crítica y el cuestionamiento a quienes ejercen el poder forman parte del debate público.

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La televisora también sostuvo que mantendrá sus labores de investigación y difusión de contenidos críticos.

SIP pide proteger la libertad de expresión y de prensa

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, advirtió sobre cualquier mecanismo que pudiera limitar contenidos periodísticos o expresiones críticas debido a su naturaleza política.

Ramos afirmó que la protección a la libertad de expresión cobra especial importancia cuando las opiniones están dirigidas a servidores públicos y personas que ejercen funciones de poder.

La SIP informó que dará seguimiento al procedimiento y pidió que cualquier resolución del INE respete las garantías de libertad de expresión y de prensa.

🚨 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alerta por la queja de Morena contra TV Azteca para retirar contenidos de “La Casa de los Mañosos”.



“La crítica, la sátira y el humor político, incluso cuando resulten incómodos para quienes ejercen el poder, forman parte del debate… pic.twitter.com/mRcnsR8ehL — Avi 🦆 (@avieu) September 5, 2026

SIP vincula caso con resolución reciente del TEPJF

La organización recordó una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida a finales de agosto, relacionada con reglas del INE para vigilar discursos indirectos de descalificación durante las elecciones de 2027.

De acuerdo con la SIP, el Tribunal consideró que esas disposiciones carecían de criterios suficientemente objetivos y podían generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.

La resolución también planteó posibles afectaciones al derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y diversa.

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