¿Quién juega hoy en la Liga MX 2026? Partidos de este 5 de septiembre, horarios y dónde ver en vivo

La Jornada 7 del Apertura 2026 continúa este sábado 5 de septiembre con tres partidos que llevarán actividad desde la tarde hasta la noche.

Después del encuentro que abrió la fecha el viernes, ahora será el turno de Atlético San Luis, Chivas, Tigres, Necaxa, Atlas y Atlante, equipos que buscarán sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación.

¿Qué partidos hay hoy sábado 5 de septiembre?

Estos son los tres encuentros programados para este sábado:

Atlético San Luis vs Chivas

Hora: 17:00 horas, Centro de México

17:00 horas, Centro de México Mérida, Yucatán: 18:00 horas

18:00 horas Campeche: 18:00 horas

18:00 horas Quintana Roo: 19:00 horas

19:00 horas Transmisión: Disney+ Premium, ViX Premium y ESPN

La actividad comenzará en casa del Atlético San Luis, que recibirá a unas Chivas que buscarán llevarse los tres puntos en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Tigres vs Necaxa

Hora: 19:00 horas, Centro de México

19:00 horas, Centro de México Mérida, Yucatán: 20:00 horas

20:00 horas Campeche: 20:00 horas

20:00 horas Quintana Roo: 21:00 horas

21:00 horas Transmisión: FOX One, FOX y Azteca 7

Los Tigres entrarán en acción por la noche en el Estadio Universitario. El conjunto regiomontano intentará aprovechar su condición de local ante un Necaxa que buscará complicar el partido y sumar fuera de casa.

Atlas vs Atlante

Hora: 21:00 horas, Centro de México

21:00 horas, Centro de México Mérida, Yucatán: 22:00 horas

22:00 horas Campeche: 22:00 horas

22:00 horas Quintana Roo: 23:00 horas

23:00 horas Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5, Layvtime y Layvtime YouTube

El último encuentro del sábado se disputará en Guadalajara. Atlas y Atlante cerrarán la jornada sabatina en el Estadio Jalisco, en un partido que se jugará bajo las luces del inmueble tapatío.

Todos los horarios corresponden al sábado 5 de septiembre de 2026 y están sujetos a cambios por parte de las respectivas plataformas y televisoras.

Con estos tres compromisos continuará la Jornada 7 del Apertura 2026, una fecha en la que cada punto comienza a cobrar mayor importancia conforme avanza la fase regular del torneo.

Los aficionados podrán seguir los partidos a través de las distintas señales de televisión y plataformas digitales disponibles para cada encuentro.