Inés Gómez Mont lanza “Ley de Fuego”; su primera novela mientras enfrenta un proceso judicial

La conductora Inés Gómez Mont ha incursionado oficialmente en el género de la narrativa con el lanzamiento de “Ley de Fuego”. La obra se presenta bajo el formato de un thriller legal y de suspenso romántico ambientado en las altas esferas de las instituciones de justicia y el poder en México.

La novela de la mexicana fue lanzada el pasado 11 de septiembre mientras se encuentra en un proceso judicial con la justicia en México. Este libro que se encuentra en Amazon consta de 815 páginas, además de ser dedicado a sus siete hijos, contando a sus seis biológicos y su hijastro.

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¿De qué trata “Ley de Fuego” de Inés Gómez Mont?

La obra narra la historia de Carlota Torres, una penalista mexicana que proviene de una familia con tradición en la abogacía. La narrativa se desarrolla a partir del momento en que acepta asumir la defensa legal de Emilio Zárate, un poderoso empresario acusado de liderar una estructura criminal.

Inés Gómez Mont lanza “Ley de Fuego”. / Captura de pantalla.

El litigio enfrenta a Carlota en los tribunales con el Fiscal General de la República, Lorenzo Andrade, un funcionario enfocado en obtener una sentencia condenatoria en el caso. A lo largo del relato, la disputa procesal se entrelaza con las fricciones históricas entre las familias de ambos juristas y con una atracción personal recíproca.

Dedicatorias del libro de Inés Gómez Mont

En las páginas preliminares, Gómez Mont dedica la publicación a sus hijos, además de incluir un mensaje de gratitud dirigido a su familia, omitiendo menciones directas a su cónyuge: “mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi familia, por enseñarme que siempre existe un camino de regreso a casa y por ser, pase lo que pase, mi lugar seguro”.

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Adicionalmente, destina un apartado a sus lectoras, a quienes nombra como "indomables", haciendo referencia a procesos de superación personal tras enfrentar adversidades: “A las que la vida golpeó, arrastró y puso de rodillas, pero jamás consiguió domesticar. A las que ya se levantaron y a las que todavía están buscando fuerzas para hacerlo”.

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