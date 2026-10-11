Reportan desaparición de dos personas en Felipe Carrillo Puerto; una es menor de edad



La Fiscalía General del Estado (FGE) activó fichas de búsqueda para localizar a dos personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, entre ellas una adolescente de 15 años de edad, originaria de la comunidad de Tepich.



De acuerdo con la información difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Quintana Roo, los casos corresponden a Josué Vladimir Che Yama, de 30 años, y Gloria Marisol Cahun Che, de 15 años. Ambos fueron reportados como desaparecidos durante los últimos días y, hasta la información disponible en las fichas, se desconocía su paradero.



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Buscan a Josué Vladimir Che Yama en Felipe Carrillo Puerto



La ficha de búsqueda 106/FDS/2026 corresponde a Josué Vladimir Che Yama, de 30 años, quien fue visto por última vez el pasado 6 de octubre. Sus familiares presentaron la denuncia ante las autoridades el 9 de octubre.



Entre sus señas particulares se encuentra una cicatriz de aproximadamente cinco centímetros en la cabeza. La ficha indica que se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.



Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita dar con su paradero.

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Activan búsqueda por desaparición de adolescente en Tepich



El segundo caso corresponde a Gloria Marisol Cahun Che, de 15 años, quien fue vista por última vez el 8 de octubre en la comunidad de Tepich, perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto. Su familia reportó la desaparición el 10 de octubre.



La ficha de búsqueda, identificada con el número 44/FDS/2026, señala que la adolescente tiene como seña particular un lunar en el lado derecho del mentón.



Al momento de su desaparición vestía un pantalón de mezclilla, una blusa negra y sandalias negras; además, llevaba una bolsa de mano color morado.



Las autoridades mantienen activa la búsqueda de ambas personas y solicitan a la población que, en caso de contar con información que ayude a localizarlas, la reporte a las instancias correspondientes.

