Confirman brote de COVID-19 en primaria de Ciudad del Carmen

La dirección de la Escuela Primaria “Maestros Carmelitas”, confirmó la detección de casos de COVID-19 dentro de su comunidad escolar, por lo que el representante del plantel solicitó a las madres, padres de familia y tutores, que incluyan en el ingreso y salida diaria las recomendaciones sanitarias avaladas por la Secretaría de Salud (Ssa).

A través de un oficio firmado por el director del plantel, Guillermo Antonio González Chan, la escuela informó a las familias sobre la presencia de casos confirmados y pidió reforzar las medidas de prevención para evitar una mayor propagación de contagios entre estudiantes y personal educativo.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra realizar un filtro sanitario desde casa antes de enviar a los menores a clases. En caso de presentar fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza o malestar general, se pidió mantener al estudiante en casa, buscar atención médica y notificar de inmediato a la dirección o al docente.

El plantel ubicado en la colonia Aviación y perteneciente a la Zona Escolar 024, también recomendó el uso de cubrebocas en espacios cerrados o con poca ventilación, así como para estudiantes que presenten síntomas leves de enfermedad respiratoria. Además, solicitó reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de gel hidroalcohólico.

De acuerdo con el comunicado, los alumnos que cuenten con un diagnóstico confirmado de COVID-19 deberán cumplir con el periodo de aislamiento recomendado por las autoridades sanitarias, señalado por la escuela como un mínimo de cinco días o hasta la remisión completa de los síntomas sin el uso de medicamentos.

La dirección indicó que los estudiantes que deban permanecer en casa recibirán facilidades para continuar con sus actividades académicas a distancia, con el objetivo de evitar que la situación sanitaria afecte su avance escolar.