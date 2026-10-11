¿Tuviste contacto con este animal en Cancún? Secretaría de salud pide a ciudadanos reportarse de inmediato

Por medio de redes sociales, la Secretaría de Salud de Quintana Roo solicitó el apoyo de la ciudadanía para ubicar a personas que hayan tenido contacto con una zorra gris en el estacionamiento de Bodega Aurrera, ubicado en la Supermanzana 248 de la avenida Kabah, en el municipio de Benito Juárez.

La Secretaría informó que, en caso de haber tenido contacto físico con el animal o alguna mascota el pasado sábado 3 de octubre, deberán comunicarse al 911 o al número telefónico 998 888 6640, disponible de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

Esto, con el fin de recibir orientación y seguimiento por parte del personal de salud o acudir a la unidad médica más cercana.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Quintana Roo no ha compartido más información sobre su comunicado ni el motivo de llamar a los números mencionados en caso de haber tenido contacto con este ejemplar.