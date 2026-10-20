Revelan lista de famosos acusados presuntamente de comprar certificados FALSOS de vacuna contra Covid-19

La revista TV Notas ha sorprendido este martes 20 de octubre, al revelar una lista de varios famosos, quienes supuestamente habrían comprado certificados falsos de vacunación contra el Covid-19, esto para poder viajar a otras partes del mundo durante la pandemia.

Según lo revelado por la revista, algunas personalidades del mundo del espectáculo, prefirieron pagar la cantidad de 500 dólares por un certificado de vacunación.

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¿Quiénes son los famosos involucrados en el caso?

De acuerdo con lo revelado por la revista, el productor, Juan José López Ordoñez, aseguró que varias figuras de la farándula supuestamente habrían comprado certificados falsos de vacunación.

La revista reveló que el negocio de los certificados falsos de vacunación habría comenzado con el futbolista mexicano, Edson Álvarez, su ex suegro y una doctora de nombre, Diana Magaña, quienes emitían los certificados por medio de la plataforma ‘Resistencia’.

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También la fuente de la revista de espectáculos, reveló el nombre de algunos de los famosos que supuestamente, habrían comprado un certificado falso de vacunación.

Entre los involucrados estarían personalidades como: Yolanda Andrade, Montserrat Oliver, Natalia Lafourcade, Karina Velasco, Esmeralda Pimentel, Jay de la Cueva, Alfredo Adame, Héctor Bonilla y Osvaldo Benavides.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los famosos que han sido mencionados en el reportaje, han hecho una declaración al respecto.

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