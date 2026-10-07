“Te extraño”: Alejandro Fernández conmueve con mensaje para Yolanda Andrade

Alejandro Fernández tuvo un gesto especial con Yolanda Andrade, a quien recordó con cariño a través de sus redes sociales. El cantante publicó fotografías inéditas en las que aparece junto a la conductora y Montserrat Oliver, acompañadas de un mensaje en el que expresó cuánto la extraña.

La publicación ocurrió después de que Yolanda Andrade hablara públicamente sobre el difícil momento que atraviesa debido a sus problemas de salud y revelara que tomó la decisión de dejar algunos de sus medicamentos, con excepción de aquellos que utiliza para controlar el dolor.

El mensaje del intérprete de “Me dediqué a perderte” generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la cercanía y amistad que existe entre ambos.

¿Qué le dijo Alejandro Fernández a Yolanda Andrade?

A través de Facebook, el cantante explicó que recientemente había pensado mucho en la conductora y que, al encontrarse con las fotografías, sintió deseos de escribirle un mensaje que normalmente le habría dicho en privado.

Alejandro Fernández le hizo saber que la tiene presente y que le envía cariño y fuerza en medio de la situación que enfrenta.

El artista también aseguró que la extraña y destacó algunas de las cualidades que admira en ella, además de enviar un abrazo a Yolanda y recordar también a Montserrat Oliver y Mónica.

"Últimamente te tengo mucho en la cabeza, Yolanda Andrade , y justo hoy aparecieron estas fotos. Me dieron muchísimas ganas de escribirte esto y de decirte algo que te diría en privado. Solo quiero que sepas que te tengo muy presente y que te mando todo mi cariño y toda la fuerza del mundo. Te quiero muchísimo , te admiro , te extraño y me hace muy feliz encontrarme con fotos así y acordarme de ti como siempre chingona , fuerte y queridísima.Va para ti un abrazo muy pero muy fuerte, Yola"

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Los problemas de salud de Yolanda Andrade comenzaron a generar preocupación pública desde 2023, cuando sufrió un aneurisma cerebral que provocó diversas secuelas, entre ellas dificultades para hablar y sensibilidad a la luz.

Posteriormente, la conductora continuó presentando complicaciones relacionadas con el habla y el movimiento, además de requerir atención médica en distintas ocasiones.

A finales de 2025, Andrade informó que había recibido un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta las neuronas encargadas del movimiento muscular. La conductora también dio a conocer posteriormente que padecía neuralgia del trigémino, padecimiento que puede provocar intensos dolores en el rostro.

Durante este proceso, Yolanda ha compartido algunos detalles sobre los días difíciles que ha enfrentado y las dificultades que puede tener para hablar, caminar y moverse.

¿Por qué Yolanda Andrade dejó de tomar medicamentos?

En una de sus recientes apariciones públicas, Yolanda Andrade explicó que tomó la decisión de reducir los medicamentos que consume después de un año que describió como especialmente complicado por los dolores y las constantes visitas al hospital.

La conductora señaló que solamente continuaría utilizando los medicamentos que considera necesarios para controlar el dolor y que buscaría alejarse paulatinamente del resto.

Además, mencionó su intención de recurrir a alternativas para atender sus padecimientos, entre ellas la llamada “terapia de energía escalar”.

Su decisión forma parte de las opciones que la propia conductora ha dicho que busca explorar ante su situación de salud.

Yolanda Andrade continúa alejada de la televisión

A finales de septiembre, Yolanda Andrade reapareció en “Montse y Joe”, programa que conduce junto a Montserrat Oliver. Sin embargo, posteriormente explicó que no podría reincorporarse de manera habitual al espacio.

La conductora ha mantenido una presencia más limitada en televisión debido a las dificultades que ha experimentado durante su proceso de salud.

En este contexto, el mensaje de Alejandro Fernández se convirtió en una muestra pública de apoyo para la presentadora, quien continúa enfrentando una etapa complicada mientras busca alternativas para sobrellevar sus padecimientos.