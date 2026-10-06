Aleks Syntek dará concierto gratuito en México: conoce fecha, horario y sede

El cantautor mexicano Aleks Syntek confirmó su regreso a los escenarios con un espectáculo único por sus 35 años de trayectoria. El músico formará parte del Festival del Chocolate, por lo que los interesados en ver al artista podrán aprovechar para verlo de manera gratuita.

Fue por medio de sus redes sociales que el cantante compartió la publicidad del evento dando a conocer a todos sus seguidores la próxima presentación que tendrá. Aunado a esto, se dieron a conocer los detalles sobre la fecha, sede y horario para ver al cantautor gratis.

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¿Cuándo y dónde se presentará Aleks Syntek de manera gratuita?

De acuerdo con lo informado, Aleks Syntek se presentará el próximo domingo 15 de noviembre en el Teatro al Aire Libre del Parque Tabasco. Su presentación forma parte del Festival del Chocolate en Villahermosa, Tabasco; la entrada al concierto es libre para todos los interesados.

La presentación del intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas" se enmarca en la edición del Festival del Chocolate, un encuentro cultural y gastronómico organizado del 12 al 16 de noviembre en Tabasco. El evento contempla una amplia oferta de actividades y la participación de otros intérpretes.

¿¡Qué, qué, qué!? 😱 Aleks Syntek, ¿no había dicho que ya no volvería a cantar gratis, justamente para evitar que le griten de cosas, que se le cuele gente que no es su público y termine siendo víctima de provocaciones e incluso de incitaciones al odio? 👀 Pues… ¡“tres doritos después”! 😂 Ya anunció que se presentará gratis en el Festival del Chocolate, en Tabasco, el próximo 15 de noviembre. 🍫🎤 Así que veremos cómo le va… 👀🔥 ¡Ay, nanita! 🙈 Ojalá todo salga muy bien y nadie vaya a provocarlo. 🤞🏻🎶 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@Raulgutierrez) October 6, 2026

El anuncio llamó la atención del público debido a las declaraciones del músico, quien semanas atrás había expresado públicamente su intención de no realizar más conciertos gratuitos. Sin embargo, a través del video promocional del festival, el artista se enfocó en invitar formalmente a sus seguidores.

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