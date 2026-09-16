Aleks Syntek manda polémico mensaje tras concierto del Grito de Independencia

Durante los festejos patrios del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México (CDMX), el cantautor mexicano Aleks Syntek protagonizó un momento tenso ante los asistentes. A lo largo del concierto gratuito, el artista arremetió contra las críticas que recibe constantemente en redes sociales.

Los reclamos hechos por el artista fueron grabados por los asistentes y rápidamente compartido en diversas plataformas digitales, volviendo viral al artista. Horas después de su presentación; Syntek usó sus redes sociales para compartir un mensaje que ha aumentado la polémica en redes sociales.

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¿Cuál fue el polémico mensaje compartido por Aleks Syntek?

Tras la presentación hecha por Aleks Syntek en la CDMX, el artista avivó la polémica al emitir un extenso y contundente mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. En la publicación compartida, el intérprete se lanzó contra los medios de comunicación y la industria musical.

El músico afirmó que existen “periodistas mintiendo y ocultando la verdad para manipular”, así como plataformas “monetizando con mentiras y destruyendo la cultura”. Asimismo, acusó a la industria de “premiar gente malandra y castigar a verdaderos artistas que han sacrificado su vida por México”.

Aleks Syntek manda polémico mensaje en redes sociales. / Instagram: syntekoficial

Syntek concluyó su pronunciamiento asegurando que vive en un entorno donde él persigue defender la música tradicional, mientras que el público y la prensa alimentan campañas de cancelación en su contra. Cerró su mensaje con la frase: “Pero la luz ya viene y los justos serán recompensados”.

¿Cómo reaccionaron los usuarios al mensaje Aleks Syntek?

La reacción en redes por parte de diversos usuarios no se hizo esperar, generando un alud de debates y críticas por la actitud mostrada tanto en el escenario de su última presentación como en sus plataformas digitales.

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