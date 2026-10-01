Ricardo Montaner manda consejo a Aleks Syntek tras sus polémicas: “Cada quien en lo suyo”

Durante un encuentro con medios de comunicación en el marco de sus próximos proyectos musicales y la continuidad de su gira ‘El último regreso Tour’, Ricardo Montaner reaccionó a las continuas controversias generadas por Aleks Syntek debido a sus posturas y críticas hacia géneros contemporáneos como el reguetón y los corridos tumbados.

El cantautor venezolano-argentino dio su opinión sobre los comentarios de Syntek de los últimos días, además de lanzar una serie de consejos para el mexicano. Junto con esto, Montaner abogó por la libertad creativa y llamó a la tolerancia y el respeto mutuo entre colegas de la industria musical.

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¿Qué mensaje mandó Ricardo Montaner a Aleks Syntek?

Montaner habló del proceso de creación artística y explicó que debe respetarse: “El proceso creativo, en el género que sea, es un regalo divino, lo entiendas o no. Tú en lo tuyo, yo en lo mío, cada quien en lo suyo y no criticar al otro. Cada quien hace arte como lo considera, allá tú si lo aprecias o no, si te gusta o no; eso no quiere decir que no sea válido y maravilloso”, expresó el intérprete.

Como ejemplo de apertura e innovación, el artista de 68 años compartió que se encuentra experimentando con nuevos estilos dentro de su carrera, incluyendo exploraciones en el género regional mexicano y colaboraciones con compositores y productores actuales como Edén Muñoz y Édgar Barrera.

Finalmente, el cantante enfatizó que se encuentra en una etapa de plenitud profesional y descartó cualquier intención de retirarse de los escenarios. Tras la recuperación de los derechos sobre sus primeros álbumes de estudio, Montaner confirmó sus próximas fechas de concierto por Europa.

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