Aleks Syntek sorprende al publicar foto sin su peluquín pero la borra a los pocos segundos

Aleks Syntek se volvió tendencia en redes sociales este 22 de septiembre de 2026 tras publicar una fotografía en la que mostraba su aspecto natural sin peluquín ni pieza capilar. La imagen permaneció poco tiempo en redes pues el mismo artista la borró, sin embargo, usuarios la rescataron y compartieron en otras plataformas.

La imagen en donde se le ve sosteniendo el peluquín en sus manos, fue acompañada de un texto que hizo alusión a comentarios de usuarios sobre su pieza capilar. La rápida eliminación de la fotografía generó cuestionamientos entre los seguidores del artista y usuarios que han cuestionado la veracidad de la imagen.

Noticia Destacada Aleks Syntek anuncia que se irá de México tras polémica en concierto del 15 de septiembre

¿Cómo era la fotografía de Aleks Syntek sin su peluquín?

Fue en su cuenta oficial de Instagram que Aleks Syntek compartió su fotografía sorprendiendo a seguidores y usuarios de redes sociales. A pesar de que la imagen permaneció poco tiempo en el perfil del músico, fue capturada por varios usuarios que comenzaron a difundirla rápidamente.

La fotografía fue acompañada con el texto: “aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi ricanrol en paz y ya ok? GRACIAS”. Un texto que ha provocado inquietud pues algunos usuarios de redes sociales creen que el músico está presentado problemas de salud mental.

Aleks Syntek se muestra sin peluquín. / Captura de pantalla.

Hasta el momento, ni el intérprete ni sus representantes han emitido ningún comunicado oficial respecto al incidente. El cantautor ha continuado con la actividad habitual de sus canales digitales sin hacer alusión directa al descuido, sin embargo, usuarios creen que la foto pudo haber sido creada con IA.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal