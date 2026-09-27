Aleks Syntek cancela su presentación en la Expo Feria del Queso Acatlán 2026; ¿quién lo sustituirá?

La organización de la Expo Feria del Queso Acatlán 2026 confirmó la cancelación del show que el cantante Aleks Syntek tenía programada para este lunes 28 de septiembre de 2026. El cantautor se presentaría en el Recinto Ferial del municipio hidalguense; sin embargo, el concierto se canceló.

Ante la noticia de la cancelación, gran parte del público se ha cuestionado sobre el reemplazo que estará a cargo de la presentación de este lunes. Debido a los cuestionamientos, la administración de la feria reveló que cantante será el encargado de dar su presentación.

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¿Quién sustituirá a Aleks Syntek en la feria de Acatlán 2026?

De acuerdo con los organizadores, la cancelación de Aleks Syntek se debió a decisiones personales del artista ajenas a la producción del evento festivo. Para mantener la oferta musical en el escenario; se reveló que el cantante de música regional mexicana El Bebeto entrará como sustituto.

El resto de la programación de las festividades en honor a San Miguel Arcángel continuará sin cambios, con la finalidad de que gran parte del público pueda disfrutar del resto de los conciertos programados para la Expo Feria del Queso Acatlán 2026, sin embargo, si existiera algún cambio se informará a la brevedad.

La baja de Aleks Syntek ocurre tras una serie de controversias mediáticas que el intérprete protagonizó en semanas recientes durante y después de sus presentaciones del mes patrio. Múltiples publicaciones y declaraciones del cantante en redes sociales sobre un retiro temporal de los escenarios del país.

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